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【內房危機】中國奧園：境外債暫緩償還安排獲20%債權人原則同意

股市 23:02 2023/02/28

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【內房危機】中國奧園：境外債暫緩償還安排獲20%債權人原則同意

中國奧園 （03883） 表示，部分境外優先票據持有人組成的臨時小組，約佔境外優先票據（境外債）未償還本金額的20%，已原則上書面同意暫緩償還債務條款書。

中國奧園稱，其財務及法律顧問正與臨時小組的財務及法律顧問緊密合作，以期就最終文件達成協定，並於未來數周內落實有關境外債的暫緩償還債務協議。

中國奧園提到，暫緩償還債務條款書於各訂約方簽署最終文件後，方可作實，而主要條款包括

1）暫緩償還債務期間，同意安排的債權人同意，暫緩及不採取任何有關境外債務的強制執行行動；及支持集團為駁回任何境外債務提議的強制執行行動而採取的任何行動。

2）中國奧園會在暫緩償還債務協議生效日期起第15個營業日內，向同意協議的債權人支付所欠付境外債本金額之0.25%，以及境外債務本金額之0.5%的一般同意費。

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記者：李哲毅

港股 中國奧園（03883）
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