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【國美493】國美零售：逾期貸款總額68.9億人幣、正與貸方磋商再融資　近日非重要附屬公司被凍結

股市 22:28 2023/02/28

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【國美493】國美零售：逾期貸款總額68.9億人幣、正與貸方磋商再融資　近日非重要附屬公司被凍結

國美零售 （00493） 發公告指，注意到近期報章報道，提到南京鵬澤投資有限公司、國美供應鏈科技有限公司及國美通信（浙江）有限公司的權益被凍結，國美零售澄清，上述公司並非重要附屬公司，除處置該等公司外，國美零售保留對該等公司的全部控制權和所有權，凍結該等公司股權不會對財務狀況和經營產生重大影響。

國美零售指，查封、凍結公司的股權僅是當事人在未決訴訟中採取的資產保全措施。

此外，截至2月3日，國美零售尚未償還的逾期貸款總額約為68.9億元人民幣，正在與貸方就再融資或延長還款期限進行積極磋商。

國美零售稱，如果集團無法履行其財務義務，或無法安排再融資等，則可能導致交叉違約，而令相關債權人要求提前還款，對集團業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

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記者：李哲毅

港股 國美零售（00493）
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