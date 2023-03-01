【中國版ChatGPT】百度升近8%　3.16舉行AI產品「文心一言」發布會

▲ 【中國版ChatGPT】百度3.16舉行AI產品「文心一言」發布會

OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，內地互聯網巨頭開始佈局相關的產品，百度 （09888） （美：BIDU）宣布，計劃於3月16日下午兩時在北京總部召開新聞發布會，主題將圍繞AI產品「文心一言」（ERNIE Bot），百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，百度首席技術官王海峰將出席。

百度股價造好，升近8%，報145.4元。

據早前公司披露，目前已經有超過400家企業宣布加入「文心一言」生態。此前李彥宏在發給百度全員的財報信中，宣布計劃將百度多項主流業務與文心一言整合。

有內媒指，文心一言將率先應用於百度搜索，重塑信息的生成和呈現方式，創造下一代互聯網流量入口，進一步作加強百度移動生態用戶數與市場規模。

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記者：李哲毅