【港鐵東涌綫】港鐵與政府簽東涌綫延綫融資協議　造價增至245億涉哪些項目？額外延伸1.3公里

▲ 【港鐵東涌綫】港鐵與政府簽東涌綫延綫融資協議 料5月起動工造價245億

港鐵 （00066） 周二（28日）公布，與港府就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂了項目協議，整項工程作價245億元。港鐵於2020年底時預期，東涌綫延綫項目造價約為195億元，與該年6月公布的187億元相若。最新工程協議提及將興建機鐵掉頭隧道延展段，造價約50億元，而東涌綫延綫項目造價維持不變。

東涌綫延綫將於5月起動工，建造東涌東站和東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，維持預計於2029年12月竣工並開始商業營運，而機鐵掉頭隧道延展段目標於2032年年底前投入營運。

東涌綫延綫項目主要包括兩部分：

（1）將現有東涌站的鐵路隧道末端向西延伸約1.3公里，並於逸東邨以西建造一個新的東涌西站，服務逸東邨、滿東邨及附近的房屋發展

（2）於現有欣澳站和東涌站之間一段約1.2公里長的路軌進行改道，使之更靠近東涌東填海區，並建造一個新的東涌東站

港鐵主要負責承擔項目的所有土地徵用費用，預期兩個項目造價將於未來10年產生，集團需從地鐵收入中撥出若干金額，為地鐵網絡改善工程提供資金。

新項目已於1月獲行會通過，政府於2020年時預期，新項目通車50年內，可為乘客共節省7.92億小時，節省價格約614億元。東涌東居民則將於明年相繼入夥，即遷入後4年才有車站，項目早前曾被議員質疑建造期較南港島線長，車站未完全滿足區內居民需求及覆蓋至愉景灣等。

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記者：宋佩恩