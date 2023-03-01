  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵東涌綫】港鐵與政府簽東涌綫延綫融資協議　造價增至245億涉哪些項目？額外延伸1.3公里

股市 11:16 2023/03/01

分享：

分享：

【港鐵東涌綫】港鐵與政府簽東涌綫延綫融資協議　料5月起動工造價245億

港鐵 （00066） 周二（28日）公布，與港府就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂了項目協議，整項工程作價245億元。港鐵於2020年底時預期，東涌綫延綫項目造價約為195億元，與該年6月公布的187億元相若。最新工程協議提及將興建機鐵掉頭隧道延展段，造價約50億元，而東涌綫延綫項目造價維持不變。

東涌綫延綫將於5月起動工，建造東涌東站和東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，維持預計於2029年12月竣工並開始商業營運，而機鐵掉頭隧道延展段目標於2032年年底前投入營運。

東涌綫延綫項目主要包括兩部分：

  • （1）將現有東涌站的鐵路隧道末端向西延伸約1.3公里，並於逸東邨以西建造一個新的東涌西站，服務逸東邨、滿東邨及附近的房屋發展
  • （2）於現有欣澳站和東涌站之間一段約1.2公里長的路軌進行改道，使之更靠近東涌東填海區，並建造一個新的東涌東站

港鐵主要負責承擔項目的所有土地徵用費用，預期兩個項目造價將於未來10年產生，集團需從地鐵收入中撥出若干金額，為地鐵網絡改善工程提供資金。

新項目已於1月獲行會通過，政府於2020年時預期，新項目通車50年內，可為乘客共節省7.92億小時，節省價格約614億元。東涌東居民則將於明年相繼入夥，即遷入後4年才有車站，項目早前曾被議員質疑建造期較南港島線長，車站未完全滿足區內居民需求及覆蓋至愉景灣等。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【港鐵故障】港鐵公布將軍澳綫車鈎鬆脫故障調查　最大嫌疑是原廠生產問題

【中港通關】港鐵：東鐵綫下周一每3班列車有2班前往羅湖　通車初期東鐵沿線加派160名人手

記者：宋佩恩

港股 港鐵公司（00066） 運輸 港鐵 東涌
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【收息股】駿利亨德森：香港股市去年股息增兩成　惟逾四分之一公司削派息

下一篇文章

【大行看法】ING彭藹嬈：今年內地汽車市場料增約5%　電動車對整體銷售增長的貢獻將減弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？　CEO兩年前已身體力行
【HSBC滙豐】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？　CEO兩年前已身體力行
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【香港樓市】施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮　用家可買樓、炒家未到大舉入市時候
【香港樓市】施永青：三大原因對本港經濟及樓市前景感憂慮　用家可買樓、炒家未到大舉入市時候
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌：待刊發內幕消息　傳收到HGC提出全購（第二版）
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌：待刊發內幕消息　傳收到HGC提出全購（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升118點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升118點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【港元滙價】港元隔夜拆息挾息　挾高6成　兩日資行突報4厘
【港元滙價】港元隔夜拆息挾息　挾高6成　兩日資行突報4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款