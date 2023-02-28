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【趙世曾旗下】卓能集團中期虧損收窄84%至1798萬元　對加息或影響樓市持謹慎態度

股市 20:59 2023/02/28

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【趙世曾旗下】卓能集團中期虧損收窄84%至1798萬元　對加息或影響樓市持謹慎態度

船王二代、城中富豪趙世曾旗下卓能集團 （00131） 公布截至去年底中期業績，期內收入2519.9萬元，按年跌20.3%，原因是期內租金收入減少。卓能集團去年虧損1798萬元，按年收窄84.4%；每股蝕0.03元，派中期息1.75仙，按年增16.7%。

卓能集團績前收報2.35元，無升跌，以此推算，周息率1.6厘。

卓能集團指，今年隨著香港政府大力推動旅遊業，利好社會，預計房地產的資本價值和租金壓力將有所緩解，又稱仍對即將到來的加息可能對樓市造成不利影 響持謹慎態度。

香港項目方面，卓能集團稱，壹號九龍山頂，荃灣汀九寶豐台8號仍等待批出滿意紙；趙苑二期，薄扶林域多利道192號租用率維持在50%；趙苑三期，薄扶林域多利道216號兩座樓宇的入住率為60%。

另外，內地物業深圳龍華卓能花園去年無錄得任何銷售交易，卓能集團料新一輪銷售活動將於今年展開，以期重新取得銷售利潤。

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記者：李哲毅

港股 卓能 內地物業 香港物業 趙世曾 卓能集團（00131）
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