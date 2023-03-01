名創優品中期多賺1倍 1月同店銷售上升33%

生活家居產品及玩具零售商名創優品(09896) 公布中期業績，截至2022年12月止中期純利7.64億元（人民幣．下同），按年升1.2倍；每股基本盈利61分，經調整淨利潤按年升1.03倍至7.9億元，不派息。期內，收入52.6億元，跌2.9％；毛利19.8億元，升24.7％。而截至2022年12月止的2023財年第二季度，集團純利按升90.8％至3.5億元，經調整淨利潤按年增長82.1％至3.7億元。

本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6% 詳情請看【下一頁】

名創優品指出，去年12月防疫相關政策放寬及消費者的日常生活恢復正常後，線下銷售額反彈，與2022年同期相比，1月銷售額同比上漲約40%，中國農曆新年7天 假期的銷售額上漲約25%。此外，與2022年同期相比，1月每家名創優品門店的平均銷售額同比上漲約33%，中國農曆新年7天假期則上漲約18%。

集團表示，將把握中國低線城市的機遇，主要是名創優品門店，在現時覆蓋的城市進一步滲透， 從而擴張及升級門店網絡。在海外市場，將根據各市場自身的情況進 一步擴張門店網絡，並繼續利用現有的國際業務取得進一步發展並深入滲透戰略市場，尤其是亞洲、北美和歐洲市場。集團亦計劃通過進一步開發自有電商渠道以及與更多第三方電商及線上對線下(O2O)平台合作，擴大線上產品並拓寬線上銷售渠道。

【阿里巴巴9988】螞蟻傳有意減持 印度支付商母企股權 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機