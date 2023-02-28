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富衛集團數碼化平台促疫情中脫穎而出 去年新業務增長29%

股樓投資 19:28 2023/02/28

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電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下富衛集團，公布截至2022年12月31日止全年的業績，集團去年繼續實現強勁的有機增長，新業務價值達8.23億美元，按年增長29%；分部經調整稅前營運利潤達3.34億美元。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，儘管新冠疫情帶來的挑戰持續，富衛集團在去年再次發表了強勁的財務業績，反映客戶對公司的信任，以及整個地區的員工、合作夥伴和分銷商的貢獻。此外，旗下數碼化平台讓富衛在疫情中脫穎而出，為更多客戶提供保障。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

富衛集團將於2023年迎來成立10週年，他深感振奮，並指疫情後，許多亞洲地區再次展現出活力、機遇並充滿希望；當然，仍有挑戰需要克服。面對亞洲的龐大保障缺口、對數碼服務的需求激增和不斷增長的中產階層，富衛集團正處於一個理想的位置，把握不斷擴大 的行業機遇。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，富衛集團又指，其在2021和2022年共籌集了18.25億美元的私募資金，以支持公司的增長計劃。投資者包括環球和區域機構，如Apollo、加拿大養老基金投資公司、華泰、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、歐力士亞洲資本有限公司、盈科拓展集團、泰國匯商銀行和瑞士再保險。

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記者：張以正

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