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【盈喜｜內房】深圳控股料去年轉盈為虧 因持股恒大公允價值損失大減
股市 20:22 2023/02/28
深圳控股 （00604） 發盈喜，預期去年綜合溢利不少於14億元，2021年全年虧損27億。集團指去年轉虧為盈，因集團持有恒大 （03333） 股權公允價值損失，從2021年約63.75億元大幅縮減94%至2022年約3.55億元；期內沒有計提商譽減值損失，2021年為3.65億元。
另外，集團料今年收入、毛利及應佔合營公司及聯營公司業績減少。
集團早前公布去年累計內房銷售數字，全年總合同銷售額約192.1億元（人民幣，下同），按年升0.6%，總合同銷售面積約82.4萬平方米，較2021年同期增23.6%。
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記者：宋佩恩
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