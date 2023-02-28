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【盈喜｜內房】深圳控股料去年轉盈為虧　因持股恒大公允價值損失大減

股市 20:22 2023/02/28

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【盈喜｜內房】深圳控股料去年轉盈為虧　因持股恒大公允價值損失大減

深圳控股  （00604）  發盈喜，預期去年綜合溢利不少於14億元，2021年全年虧損27億。集團指去年轉虧為盈，因集團持有恒大  （03333）  股權公允價值損失，從2021年約63.75億元大幅縮減94%至2022年約3.55億元；期內沒有計提商譽減值損失，2021年為3.65億元。

另外，集團料今年收入、毛利及應佔合營公司及聯營公司業績減少。

集團早前公布去年累計內房銷售數字，全年總合同銷售額約192.1億元（人民幣，下同），按年升0.6%，總合同銷售面積約82.4萬平方米，較2021年同期增23.6%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

港股 民企內房股 盈喜 中國恒大（03333） 業績公布 深圳控股（00604）
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