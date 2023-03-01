【搜游食誌@iM網欄】賓客盡歡 品嚐浙江軒招牌菜

一頓飯可以帶來多少歡樂、回憶、商機？如果懷著一份機心用餐，不大好受。上週四相約合作廿多年的商業夥伴在浙江軒晚饍，座上有她昔日共事部屬，不談公務，更不談政治，淺酌意大利氣泡酒，談談近況，分享美肌養生；非常感謝這位退休高階零售精英，廿年來給予我們的種種機會，人去不見得一定茶涼，「人情味」常在。

▲ 開胃前菜，醬香蘿蔔醃製得爽脆，菜根味醇厚甘甜。

飯後收到年青人的致謝短訊，小妮子謙稱她是我們職途上的「過客」，有幸成為座上客，看到我們一直和充滿熱誠的團隊一起工作，工餘又可如朋友般交往，喜見那份可貴的「人情味」；其實大家都經歷時間的磨合和考驗，才能相聚，維繫一份情誼，就是尊重和成就感。猶如廚師投入熱誠，做好每道菜，席上賓客一定欣賞，廚師必定對廚藝及菜式演繹，用心鑽研求進步。

▲ 紅燒八寶鴨，考驗廚師對火候控制的功夫，不僅是工序繁複的手工菜，琥珀色柔潤光亮。

當晚飯局提早預訂火瞳雞燉魚唇湯、紅燒八寶鴨及清蒸鰣魚，均是浙江軒招牌菜，宴客一定穩當又大體，過往貪食香口菜，多數點椒鹽八寶鴨，四喜子母鷄，今次特意點傳統的紅燒做法，潘九龍師傅自11年前浙江軒開業，就帶領著團隊至今，保持食物質素在高水平，不論大、小菜式，小至甜品、飽點、麵食，都認真烹調製作，是日的鮮肉酥，餡料鮮肉既爽脆又實淨，肉香配上手搓豬油酥皮，增添肉味層次感。這道紅燒八寶鴨，光是看表皮的均勻色澤，就知道每一個工序都沒省時，更無省力，色如琥珀，糖及外皮上色醬油的比例嚴謹抓好，鴨身表皮完整無缺，亮澤油潤；釀入鴨內胸材料份量得宜，鴨身飽滿呈圓渾，味道扣得層次分明，皮軟香滑而不糜爛，糯米綿糯又粒粒分明。手工菜的竅門就是如何拿捏火候，慢工出細活，才定價HK$500，超值之選！

▲ 難得有臭味相投的飯腳，－定品嚐鹹中帶甘香的紹興蒸臭豆腐，用傳統莧菜梗發酵的臭豆腐是鄉土料理的美食。

難得有「臭味」相投的食友，紹興蒸臭豆腐實屬不二之選，坊間很多食肆會加剁椒，取其又辣又香又臭的特色，我喜歡浙江軒保持傳統以糟鹵黃酒，選用醃製的菜滷發酵的豆腐，糟鹵中和臭豆腐的酸膄味，因是菜滷醃製，以臭制臭，反激活黃豆蛋白質的氨基酸，使味道帶甘甜，又鮮又香。有來賓感到偏鹹，我無異議，如配米飯，此鹹度與米飯的香甜，就簡直是天作之合。用心細味，臭豆腐是鹹中帶甘，不是死鹹而帶苦，蒸臭豆腐比炸臭豆腐在質感上更能取悅食客，保持豆腐的柔軟嫩滑質感，炸則是蜂巢般鬆化酥脆，失去食豆腐的「原感覺」，席上來賓各有所好，兩者均為桌上美食。

▲ 清蒸鰣魚跟港式清蒸鮮魚的做法頗大差異，欣賞食味亦不同，酒糟誘出魚鮮味，

清蒸鰣魚，河鮮自身的魚味較薄，但鰣魚偏偏又鮮又香又甜，亦因多魚刺叫人又愛又恨，肉質如絲細滑，加上魚鱗片溢出的香油，配上酒糟、薑片、金華火腿，跟廣東人蒸海鮮又是另一碼事，江浙帶雖有沿海、內湖，河澗，但鮮活難以脫水仍活，江南廚子就以酒糟「翻」出鰣魚的鮮味，加上鰣魚豐盈的魚油，滋潤了魚皮和魚肉，食時不因多刺而乾涸、魚肉亦變得油潤而不膩，最妙是將蒸鰣魚的魚汁用作回鍋煮麵條，那股酒糟、黃酒香氣，加熱後，隨著－箸－箸麵條，撲鼻的酒糟微酸，豐潤魚油，鮮甜魚汁，燴在一小碗白麵條裡，實在是「妹仔大過主人婆」的美食。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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