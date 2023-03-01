  • 23°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搜游食誌@iM網欄】賓客盡歡 品嚐浙江軒招牌菜

名人薈萃 15:52 2023/03/01

分享：

分享：

一頓飯可以帶來多少歡樂、回憶、商機？如果懷著一份機心用餐，不大好受。上週四相約合作廿多年的商業夥伴在浙江軒晚饍，座上有她昔日共事部屬，不談公務，更不談政治，淺酌意大利氣泡酒，談談近況，分享美肌養生；非常感謝這位退休高階零售精英，廿年來給予我們的種種機會，人去不見得一定茶涼，「人情味」常在。

開胃前菜，醬香蘿蔔醃製得爽脆，菜根味醇厚甘甜。

飯後收到年青人的致謝短訊，小妮子謙稱她是我們職途上的「過客」，有幸成為座上客，看到我們一直和充滿熱誠的團隊一起工作，工餘又可如朋友般交往，喜見那份可貴的「人情味」；其實大家都經歷時間的磨合和考驗，才能相聚，維繫一份情誼，就是尊重和成就感。猶如廚師投入熱誠，做好每道菜，席上賓客一定欣賞，廚師必定對廚藝及菜式演繹，用心鑽研求進步。

紅燒八寶鴨，考驗廚師對火候控制的功夫，不僅是工序繁複的手工菜，琥珀色柔潤光亮。

當晚飯局提早預訂火瞳雞燉魚唇湯、紅燒八寶鴨及清蒸鰣魚，均是浙江軒招牌菜，宴客一定穩當又大體，過往貪食香口菜，多數點椒鹽八寶鴨，四喜子母鷄，今次特意點傳統的紅燒做法，潘九龍師傅自11年前浙江軒開業，就帶領著團隊至今，保持食物質素在高水平，不論大、小菜式，小至甜品、飽點、麵食，都認真烹調製作，是日的鮮肉酥，餡料鮮肉既爽脆又實淨，肉香配上手搓豬油酥皮，增添肉味層次感。這道紅燒八寶鴨，光是看表皮的均勻色澤，就知道每一個工序都沒省時，更無省力，色如琥珀，糖及外皮上色醬油的比例嚴謹抓好，鴨身表皮完整無缺，亮澤油潤；釀入鴨內胸材料份量得宜，鴨身飽滿呈圓渾，味道扣得層次分明，皮軟香滑而不糜爛，糯米綿糯又粒粒分明。手工菜的竅門就是如何拿捏火候，慢工出細活，才定價HK$500，超值之選！

難得有臭味相投的飯腳，－定品嚐鹹中帶甘香的紹興蒸臭豆腐，用傳統莧菜梗發酵的臭豆腐是鄉土料理的美食。

難得有「臭味」相投的食友，紹興蒸臭豆腐實屬不二之選，坊間很多食肆會加剁椒，取其又辣又香又臭的特色，我喜歡浙江軒保持傳統以糟鹵黃酒，選用醃製的菜滷發酵的豆腐，糟鹵中和臭豆腐的酸膄味，因是菜滷醃製，以臭制臭，反激活黃豆蛋白質的氨基酸，使味道帶甘甜，又鮮又香。有來賓感到偏鹹，我無異議，如配米飯，此鹹度與米飯的香甜，就簡直是天作之合。用心細味，臭豆腐是鹹中帶甘，不是死鹹而帶苦，蒸臭豆腐比炸臭豆腐在質感上更能取悅食客，保持豆腐的柔軟嫩滑質感，炸則是蜂巢般鬆化酥脆，失去食豆腐的「原感覺」，席上來賓各有所好，兩者均為桌上美食。

清蒸鰣魚跟港式清蒸鮮魚的做法頗大差異，欣賞食味亦不同，酒糟誘出魚鮮味，

清蒸鰣魚，河鮮自身的魚味較薄，但鰣魚偏偏又鮮又香又甜，亦因多魚刺叫人又愛又恨，肉質如絲細滑，加上魚鱗片溢出的香油，配上酒糟、薑片、金華火腿，跟廣東人蒸海鮮又是另一碼事，江浙帶雖有沿海、內湖，河澗，但鮮活難以脫水仍活，江南廚子就以酒糟「翻」出鰣魚的鮮味，加上鰣魚豐盈的魚油，滋潤了魚皮和魚肉，食時不因多刺而乾涸、魚肉亦變得油潤而不膩，最妙是將蒸鰣魚的魚汁用作回鍋煮麵條，那股酒糟、黃酒香氣，加熱後，隨著－箸－箸麵條，撲鼻的酒糟微酸，豐潤魚油，鮮甜魚汁，燴在一小碗白麵條裡，實在是「妹仔大過主人婆」的美食。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

最新專欄文章 更多

【搜游食誌@iM網欄】服務及食材令人失望 中伏居酒屋店
2023/02/17
【搜游食誌@iM網欄】服務及食材令人失望 中伏居酒屋店
【搜游食誌@iM網欄】重拾初戀感覺 浪漫Le Monde d'ulysse
2023/01/04
【搜游食誌@iM網欄】重拾初戀感覺 浪漫Le Monde d'ulysse
【搜游食誌@iM網欄】烹飪美學 中環大館The Chinese Library
2022/11/23
【搜游食誌@iM網欄】烹飪美學 中環大館The Chinese Library
【搜游食誌@iM網欄】西營盤Bistro Breton 情迷法國菜
2022/11/09
【搜游食誌@iM網欄】西營盤Bistro Breton 情迷法國菜
【搜游食誌@iM網欄】回到60年代意大利 祖母輩意菜La Favorita
2022/09/13
【搜游食誌@iM網欄】回到60年代意大利 祖母輩意菜La Favorita
九龍 金華 海鮮 意大利 菜式 養生 小菜

上一篇文章

【小米 1810】 華為起訴小米4項專利侵權 據報雙方正積極談判 小米股價不跌反升

下一篇文章

【GBA】大灣區青年就業計劃恆常化　月薪不低於1.8萬港元　另每月有1萬港元津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6%
本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6%
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款