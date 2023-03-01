【周大調富格曲@iM網欄】《釧》 Kushiro 嚴選時令食材 盡顯精湛廚藝

上月，結婚周年紀念，想好好慶祝，決定再到《釧》吃一餐 Omakase。

Omakase 一般譯為「廚師發辦」，日語中的「お任せ」意為「請你決定」或「請由你安排」。由廚師精選新鮮時令食材，透過久經鍛鍊的技巧及觸覺，力求為客人呈上完美的餐桌體驗。

餐廳位處香港半島酒店，裝修設計以「花朝月夕」為主題，簡潔而優雅，甚有品味。幸運地，座位剛好是主廚的正前方，可以近距離欣賞主廚的手藝，跟主廚交談。面前的鍾師傅（Alex）於日本餐飲業已有超過15年的經驗，現為《釧》壽司部主廚。能夠近距離欣賞他的刀工及手藝是一種享受。

餐廳於網上有菜單供參考，以價錢及菜式的多寡劃分為不同的 Omakase。食材每天新鮮運到，選料亦不盡相同，所以沒有列出具體的菜式。起初我還打算用電話記下每一道菜的資料，但吃到一半已經有「飄飄然」的感覺，食物名稱都忘記得七七八八，幸得 Alex 把當天的菜式及食材資料補發給我。

當天的菜單如下：

京都木綿豆腐 配 酸汁魚子

茨城県 真鯛 配 煎酒醬油

富山県 鰤魚 配 紫菜醬

山囗県 赤鮑魚 配 鮑魚肝醬

茶碗蒸 配香煎半熟波士頓龍蝦、北海道帆立貝及本菇

海膽松葉蟹肉啫喱

脆炸法國藍蝦 配黃甜椒汁及大蔥

三重県 墨魚 壽司

北海道 針魚 壽司

三重県 鰆魚 壽司

北海道 北寄貝 壽司

長崎県 赤鯥 壽司

赤身 醬油漬 壽司

大拖羅 壽司

北海道 馬糞海膽 壽司

拖羅太卷

玉子燒

鰹魚高湯

豆乳奶凍福袋

曇華 : 暖日式芝士蛋糕 配煉乳泡沫及麻糬 · 十勝紅豆蓉

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二十道菜，每一碟食物由選料、烹調以至擺碟都費盡心思，令人眼前一亮。其中，印象比較深刻的有《山囗県赤鮑魚配鮑魚肝醬》。Alex 表示，日本山口県的赤鮑魚跟拳頭差不多大，質素亦非常之高。赤鮑魚本身已非常鮮甜，不用調味，但製作需時，要蒸大約七至八小時。特製的鮑魚肝醬混入了蛋油，令口感倍添幼滑。赤鮑魚配上鮑魚肝醬，兩者配合得天衣無縫。壽司飯方面，用上山形縣「土生」米，富黏性，口感紮實。壽司飯混入了適量的赤醋，呈淡紅色並帶有微酸。

壓軸的甜品亦同樣精彩，豆乳奶凍福袋的「福袋」用日本腐皮焗製而成，再以日本豆腐、忌廉魚膠及糖製成奶凍。醬汁加入了日本醬油，口感複雜而富層次感。

甜品就像一首交響曲的結尾（Coda）。自己平時少吃甜品，但這一次要叫 Encore！

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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