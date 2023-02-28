女兒移民後放售　金駿閣三房帳蝕188萬離場

世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，新近促成筲箕灣居屋東駿苑成交，單位為金駿閣中層01室，實用面積649平方呎，採3房間隔，望開揚景，室內裝修雅緻。單位於去年放盤，當時開價928萬元，直至近期調整至798萬，獲區內買家洽購，終以733萬元(已補地價) 成交，整體累減達195元，減幅21%，實用面積呎價11,294元，屬創該屋苑同類型單位造價及呎價新低。

郭少玲指出，原業主於2019年以921萬元(已補地價) 購入上址給女兒一家居住，至去年女兒移民後放售單位，持貨4年至今易手，帳面虧蝕188萬元，連雜費及裝修費用等料蝕逾250萬元離場。

延申閲讀【多圖】THE ASTER現樓示位陪你睇 展New York Loft型格品味

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機