  • 18°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女兒移民後放售　金駿閣三房帳蝕188萬離場

股樓投資 19:03 2023/02/28

分享：

分享：

世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，新近促成筲箕灣居屋東駿苑成交，單位為金駿閣中層01室，實用面積649平方呎，採3房間隔，望開揚景，室內裝修雅緻。單位於去年放盤，當時開價928萬元，直至近期調整至798萬，獲區內買家洽購，終以733萬元(已補地價) 成交，整體累減達195元，減幅21%，實用面積呎價11,294元，屬創該屋苑同類型單位造價及呎價新低。

郭少玲指出，原業主於2019年以921萬元(已補地價) 購入上址給女兒一家居住，至去年女兒移民後放售單位，持貨4年至今易手，帳面虧蝕188萬元，連雜費及裝修費用等料蝕逾250萬元離場。

延申閲讀【多圖】THE ASTER現樓示位陪你睇 展New York Loft型格品味

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

嘉里 嘉里建設（00683） 跑馬地 私人屋苑

上一篇文章

港交所388明日開始FINI用戶測試 年內將正式啟用

下一篇文章

【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169人幣增17% 0.28倍PB估值便宜 評級買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【大行報告】滙豐研究：電動車定價環境比預期差 小鵬汽車港股美股同下調
【大行報告】滙豐研究：電動車定價環境比預期差 小鵬汽車港股美股同下調
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款