【芯片大戰】美國據報要求獲補貼芯片製造商增福利　恐搶緊勞工市場

▲ 【芯片大戰】美國要求接受補貼的芯片製造商分享其額外利潤

美國勞工市場緊張，不過政府繼續有福利措施加強勞工市場的緊張程度，據外電報道，「晶片與科學法（芯片法案）」除鼓勵芯片製造商在本土生產外，也附帶各種條件。白宮據報要求接受補貼的芯片製造商，需要向社會回饋一定比率的「額外盈利」，並需提交詳細財測説明。

外電引述消息稱，當局要求尋求補貼逾1.5億美元的企業，必須提交勞動力計劃，其中包括勞動力需求大綱，以保證會為興建或營運工廠的勞工，提供可負擔且高品質的孩童照護。消息續指，當中包括在建廠地點或新廠附近興建孩童照護中心、付費給孩童照護供應商以增加孩童照護福利、或是直接補貼勞工的照護成本等，惟當局只會制定基本指導方針，不會硬性規定。

據悉，計劃中必須包含六個領域，包括致力在當地投資芯片行業及建立研發設施；承諾使用當地生產原材料；為少數族裔、退伍軍人及女性提供就業機會等領域。

美國商務部發言人Caitlin Legacki在華盛頓郵報撰文表示，在美國設廠時尋求補貼逾1.5億美元的企業，必須告知當局「計劃提供給旗下員工和建築工人的托育方案」。

另外，獲補貼的公司也不得將籌碼資金用於分紅或股票回購，並且必須提供五年內回購自己股票的任何計劃的詳細信息。

據了解，總值520億美元的芯片法案資金中，有390億美元直接用來促進業者在美國興建半導體廠。

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記者：伍鍵文