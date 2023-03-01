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碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮

環球社會熱點 08:35 2023/03/01

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前球星碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn去年與美國女演員兼富家千金Nicola Peltz喜結連理，豪花數千萬舉行世紀婚禮。不過有指Nicola嫌婚禮氣氛太緊張有如噩夢，希望搞多次婚禮慶祝結婚一周年，順便化解與碧咸嫂的婆媳不和傳聞。

碧咸大仔向父挑戰閉眼拋煎餅 網民反批：「過厚兼似燶」 【下一頁】

Nicola的父親正起訴一間負責去年大婚的婚禮策劃公司，指控該公司未能達到女兒婚禮計劃中的規模，在遭到解僱後更拒絕退還近16萬美元（約125萬港元）按金。

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英媒《鏡報》引述知情人士指，Nicola於去年的婚禮倍感壓力，由頭到尾都表現十分緊張。

據悉，這場婚禮對Nicola而言就如同一場噩夢，她根本不滿意三間婚禮策劃公司的安排，認為婚禮充斥著爭吵、緊張和各樣問題。

婚禮本應是Nicola一生中最快樂的一天，但有指她現時甚至覺得要看婚禮照片也十分困難。

拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標 【下一頁】

Nicola據報希望在結婚一周年當日，與Brooklyn舉行第二場婚禮，届時可能會換一件新婚紗及於新場地行禮。

Nicola結婚後與碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）屢傳不和。維多利亞對大仔第二次婚禮的想法也甚有興趣，Nicola或利用第二場婚禮化解與奶奶不和的傳聞。

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責任編輯：鄭錦玲

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