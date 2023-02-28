  • 19°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MWC 2023】Google推一系列Android及WearOS更新　呼籲業界轉短訊規格

科技 19:00 2023/02/28

分享：

分享：

Google在昨日（27日）揭幕的世界行動通訊大會（MWC）2023中，宣布將與不同的合作夥伴，推出一系列Android及WearOS更新，冀連接所有Android設備，壯大整個Android市場生態圈。另再次呼籲各電訊商及相關業者採用RCS短訊規格。

【MWC 2023】小米無線AR眼鏡探索版面世　支援手勢控制

為展示Google正持續與各品牌合作，該企針對Android、Wear OS及Chrome OS作業系統，宣布釋出多項功能更新。當中包括為Android作業系統，強化Google Meet中的聲音降噪功能、預設Chrome行動瀏覽器最多可將瀏覽內容放大至300%；為Wear OS作業系統，加入全新Google Keep小工具、新增使用單聲道聲音選項；及進一步為Chrome OS強化Fast Pair快速配對技術等。

此外，Google又提及該企目前已就採用RCS短訊規格事宜，與更多電訊商合作，包括近期宣布與Vodafone建立合作關係，以確保所有手機傳遞的短訊，都能以相同形式呈現，不會因手機品牌、機種的差異而有不同。

值得留意的是，自Google推廣RCS短訊規格以來，曾多次點名呼籲蘋果（Apple）採用RCS短訊規格，避免Android手機與iPhone傳遞短訊時，會出現藍色和綠色對話框的分別。惟Google的舉動一直未能成功「說服」蘋果採用RCS短訊規格。

【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？

【MWC 2023】Lenovo推新ThinkPad及IdeaPad系列　提升混合工作靈活度

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照
今日
【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照
【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處
今日
【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
今日
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
【虛假ChatGPT】逾50個假冒惡意應用程式　借ChatGPT名義詐騙
今日
【虛假ChatGPT】逾50個假冒惡意應用程式　借ChatGPT名義詐騙

你可能感興趣

【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照
今日 14:11
【保護私隱】Meta助建線上平台「Take It Down」　刪除未成年人士祼照
【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處
今日 15:00
【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
今日 16:00
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
作業系統 電訊商 網絡保安 市場拓展 電玩手遊 5G 手機Apps 移動裝置 科技產品 雲端

下一篇文章

【MWC 2023】小米無線AR眼鏡探索版面世　支援手勢控制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【衛星通訊】高通為小米、Oppo等多間手機製造商　提供衛星通訊功能
【衛星通訊】高通為小米、Oppo等多間手機製造商　提供衛星通訊功能
【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭
【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭
【香港創科】科技園第二階段擴展計畫聚焦生物科技　擬2025年第一季落成
【香港創科】科技園第二階段擴展計畫聚焦生物科技　擬2025年第一季落成
【Signal撤走】英國擬推新網絡安全法　Signal警告將撤出英國
【Signal撤走】英國擬推新網絡安全法　Signal警告將撤出英國
【重覆犯錯】微軟再次誤向硬件不合規用戶　提供Windows 11軟件升級
【重覆犯錯】微軟再次誤向硬件不合規用戶　提供Windows 11軟件升級
【Nokia動向】Nokia推「anyRAN」解決方案　可合作夥伴雲和服務器中運行
【Nokia動向】Nokia推「anyRAN」解決方案　可合作夥伴雲和服務器中運行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款