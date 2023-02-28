【MWC 2023】Google推一系列Android及WearOS更新　呼籲業界轉短訊規格

Google在昨日（27日）揭幕的世界行動通訊大會（MWC）2023中，宣布將與不同的合作夥伴，推出一系列Android及WearOS更新，冀連接所有Android設備，壯大整個Android市場生態圈。另再次呼籲各電訊商及相關業者採用RCS短訊規格。

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為展示Google正持續與各品牌合作，該企針對Android、Wear OS及Chrome OS作業系統，宣布釋出多項功能更新。當中包括為Android作業系統，強化Google Meet中的聲音降噪功能、預設Chrome行動瀏覽器最多可將瀏覽內容放大至300%；為Wear OS作業系統，加入全新Google Keep小工具、新增使用單聲道聲音選項；及進一步為Chrome OS強化Fast Pair快速配對技術等。

此外，Google又提及該企目前已就採用RCS短訊規格事宜，與更多電訊商合作，包括近期宣布與Vodafone建立合作關係，以確保所有手機傳遞的短訊，都能以相同形式呈現，不會因手機品牌、機種的差異而有不同。

值得留意的是，自Google推廣RCS短訊規格以來，曾多次點名呼籲蘋果（Apple）採用RCS短訊規格，避免Android手機與iPhone傳遞短訊時，會出現藍色和綠色對話框的分別。惟Google的舉動一直未能成功「說服」蘋果採用RCS短訊規格。

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責任編輯：殷凱怡

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