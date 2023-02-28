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港交所388明日開始FINI用戶測試 年內將正式啟用

股樓投資 19:28 2023/02/28

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港交所（00388）宣布自周三（3月1日）起開始FINI用戶測試，並表示一直投入建設FINI平台及各項準備工作，以全面現代化及數碼化香港的新股結算程序，為建設面向未來的領先市場努力，樂見大部分IPO市場持份者已註冊為FINI用戶。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

港交所已刊發資料文件為用戶測試提供指引，並會於市場準備就緒後，另行安排全市場演習及公布FINI的正式啟用日期。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁

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FINI (Fast Interface for New Issuance) 是香港交易所開發的嶄新平台，使得專業的市場參與者和監管機構能於許多構成端對端的首次公開招股程序裡的重要步驟中流暢及數碼化溝通。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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記者：張以正

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