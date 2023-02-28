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【MWC 2023】小米無線AR眼鏡探索版面世　支援手勢控制

科技 18:31 2023/02/28

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小米在MWC 2023揭開了其最新的AR眼鏡「無線AR眼鏡探索版」的神秘面紗，並透露將可支援手勢控制。

小米除了在世界行動通訊大會（MWC）2023揭幕前，搶先發布和Leica合作推出Xiaomi 13系列旗艦手機外，也在會上揭開了小米最新的AR眼鏡「無線AR眼鏡探索版」的神秘面紗，並透露將可支援手勢控制。

【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？

小米指，該AR眼鏡採用由Micro OLED屏幕組成的自由曲面光學組件，以及配備「視網膜級」顯示技術，提供58PPD的角解析度，和最高達1200nit的入眼亮度。還配備電致色變鏡片，以適應不同光線環境。其遮光模式更可讓用戶，在觀影時有身臨其境的體驗，而透明模式則能融合了現實和虛擬環境，帶來「更生動」的AR體驗。

這款AR眼鏡的另一亮點是，搭載小米自研的微手勢交互操控方式。在與支援Snapdragon Spaces的手機連綫後，透過眼鏡角上的低功耗相機，以高精準度方式追蹤手指動作。用家可以靠拇指的滑動，控制方向及開關應用程式等，亦可透過在對應區域的點擊，進行文字輸入。

雖然小米目前未有公佈無線AR 眼鏡探索版的發售詳細，但據內媒《中時新聞網》報道，小米無線AR眼鏡探索版也支援小米13系列，並提供三種尺寸的鼻墊，近視用戶可則使用近視夾片。

【MWC 2023】Lenovo推新ThinkPad及IdeaPad系列　提升混合工作靈活度

【MWC2023】Nokia預告將於MWC　夥DOCOMO、NTT展示6G新技術

責任編輯：殷凱怡

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