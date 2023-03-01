【業績｜電訊股】和記電訊插5%　去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息　末期息維持5.21仙、周息率5.9厘

▲ 【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息 末期息維持5.21仙、周息率5.6厘

和記電訊 （00215） 公布2022年度業績，期內總收益48.82億元，按年跌9%，主要受累硬件及其他產品收益減少25%；EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）錄14.20億元，按年跌4%；虧損1.58億元，去年同期賺400萬元，每股蝕3.28仙，維持派末期息5.21仙。

和記電訊2022年全年派息每股7.49仙，按年少72.6%，然而2021年曾派發特別中期股息19.80仙，故減幅較大。和記電訊插5%，報1.27元，現價周息率約5.9厘。

古星輝：或考慮派發特別股息

和記電訊行政總裁古星輝指出，集團將繼續派發與2020年相同水平的股息（即3.61億元），直至經常性溢利超過3.61億元為止，屆時股息派發將改為相當

於年度溢利的100%。

古星輝透露，會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公佈中期業績時決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息。

和電：5G 資本開支投資已達頂峰

香港5G發展上軌道，古星輝指，由於5G資本開支的投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，今年料可締造穩健財務表現及強勁的現金流，對增長前景抱持樂觀態度。

和記電訊去年轉蝕主要受攤銷增加影響，和電2021 年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照，產生全年攤銷影響、年內啟動700兆赫頻段導致攤銷增加，以及集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加，導致錄得息稅前虧損（LBIT）8100萬元，而2021年則錄EBIT 1.32億元。

和記電訊後繳客戶147萬 5G佔30%

和記電訊去年後繳客戶約147萬人次，按年增2%，古星輝指，後繳客戶流失率由2021年的1.2%，於逆市中顯著改善至2022年的0.8%的低水平。和電去年5G客戶數目佔本地後繳客戶30%，截至去年底5G客戶的滲透率按年上升9個百分點。

另外，和電去年後繳淨ARPU（每用戶平均收入）168元，按年跌2%，集團解釋，上半年競爭及經濟狀況欠佳帶來的壓力所致，但下半年市場持續復甦，後繳淨 ARPU較上半年顯著改善。

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記者：李哲毅