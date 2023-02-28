  • 19°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息　末期息維持5.21仙、周息率5.6厘

股市 18:40 2023/02/28

分享：

分享：

【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息　末期息維持5.21仙、周息率5.6厘

和記電訊 （00215） 公布2022年度業績，期內總收益48.82億元，按年跌9%，主要受累硬件及其他產品收益減少25%；EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）錄14.20億元，按年跌4%；虧損1.58億元，去年同期賺400萬元，每股蝕3.28仙，維持派末期息5.21仙。

和記電訊2022年全年派息每股7.49仙，按年少72.6%，然而2021年曾派發特別中期股息19.80仙，故減幅較大。和記電訊績前升3.1%，收報1.34元，現價周息率5.6厘。

古星輝：或考慮派發特別股息

和記電訊行政總裁古星輝指出，集團將繼續派發與2020年相同水平的股息（即3.61億元），直至經常性溢利超過3.61億元為止，屆時股息派發將改為相當
於年度溢利的100%。

古星輝透露，會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公佈中期業績時決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息。

和電：5G 資本開支投資已達頂峰

香港5G發展上軌道，古星輝指，由於5G資本開支的投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，今年料可締造穩健財務表現及強勁的現金流，對增長前景抱持樂觀態度。

和記電訊去年轉蝕主要受攤銷增加影響，和電2021 年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照，產生全年攤銷影響、年內啟動700兆赫頻段導致攤銷增加，以及集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加，導致錄得息稅前虧損（LBIT）8100萬元，而2021年則錄EBIT 1.32億元。

和記電訊後繳客戶147萬 5G佔30%

和記電訊去年後繳客戶約147萬人次，按年增2%，古星輝指，後繳客戶流失率由2021年的1.2%，於逆市中顯著改善至2022年的0.8%的低水平。和電去年5G客戶數目佔本地後繳客戶30%，截至去年底5G客戶的滲透率按年上升9個百分點。

另外，和電去年後繳淨ARPU（每用戶平均收入）168元，按年跌2%，集團解釋，上半年競爭及經濟狀況欠佳帶來的壓力所致，但下半年市場持續復甦，後繳淨 ARPU較上半年顯著改善。

相關文章：

【業績｜高息股】香港電訊末期息43.15仙　現價股息率高達7.2厘　去年多賺2%

【業績｜電訊股】數碼通中期純利多賺2%息14.5仙　流動服務ARPU升6%、對未來表現審慎樂觀（第二版）

記者：李哲毅

港股 和記電訊香港（00215） 硬件 5G
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美債息回升　道指期貨微跌12點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水錄32.1億淨流出　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期升61點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄32.1億淨流出　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期升61點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄32.1億淨流出　買騰訊美團大手沽指數ETF　恒指夜期升61點（不斷更新）
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款