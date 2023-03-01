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英發行最後「女王頭」郵票 紀念著名列車百周年

環球社會熱點 08:05 2023/03/01

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英國皇家郵政（Royal Mail）近日宣布，為紀念著名列車「飛翔的蘇格蘭人」（Flying Scotsman）即將定名百年，推出紀念郵票。同時，今次亦是官方最後一次推出印有已故英女王（Queen Elizabeth II）頭像剪影的郵票。

卡米拉料獲封「Queen」或違背英女王意願？ 【下一頁】

皇家郵政與國家鐵路博物館（National Railway Museum）合作，將於下周四（3月9日）推出「飛翔的蘇格蘭人」百周年紀念郵票。

當中包括一套8張「飛翔的蘇格蘭人」在各地行駛的身影，同時亦有4張展示1920至1930年代鐵路廣告風格的特別版郵票。

    點擊圖片放大
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英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門 【下一頁】

英女王去年離世後，新王查理斯3世（Charles III）登基，郵票在內等官方發行物品將改印查理斯剪影及標記。因此，今次將是最後一次出版英女王頭像剪影郵票。

「飛翔的蘇格蘭人」早於1862年開始服務，由東海岸來往首都倫敦及蘇格蘭首府愛丁堡。列車原本名為「蘇格蘭特快」（Special Scotch Express），其後於1923年改名成「飛翔的蘇格蘭人」。

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責任編輯：吳漢培

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