【移民澳洲】臨時畢業生簽證期延長2年 較低門檻申請永居

澳洲設有臨時畢業生簽證（類別485），供多個課程畢業生逗留澳洲工作及生活。當局本月宣布延長485簽證期限兩年，讓畢業生可以較低門檻鋪路申請永久居留。

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485簽證主要分兩類，首類為畢業生工作類別（Graduate Work Stream，GW），第二類為高等教育類別（Post-study Work Stream，PSW）。

澳洲内政部宣布由7月1日起，部分學科學生申請PSW簽證的期限延長兩年，簽證最高期限可達6年。

PSW申請者需在澳洲完成兩年學士、碩士或博士全日制課程，但豁免職業技能評估及不限學科。所有博士畢業生的簽證期限由4年增至6年。

英國國民（海外）護照（BNO）護照持有人的485簽證期限則為5年。

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485簽證持有人可透過多個途徑獲得永久居留身份：

第一，他們如符合「通用條件」（Common criteria），持有簽證4年及大部分時間居住當地，就可申請「技術移民獨立簽證」（類別189）。

第二，他們獲得485簽證後獲得澳洲僱主擔保 ，持有4年臨時技術簽證（類別482或457） ，就可申請「技術移民獨立簽證」（類別189）。

第三，他們可在指定偏遠地區居住、工作或進修滿三年，然後申請偏遠地區技術移民永久居留簽證（類別191）。

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責任編輯：鄭錦玲