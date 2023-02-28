▲ 【字節跳動】美國白宮要求聯邦政府設備30日內卸載TikTok 中國外交部批濫用國家力量

有外電引述文件指，美國白宮計劃給予政府機構30日時間，以確保聯邦設備和系統上沒有安裝字節跳動應用程式TikTok。報道引述美國管理和預算辦公室（OMB）主任Shalanda Young在一份指導備忘錄提到，為了保護美國數據安全，所有聯邦機構都必須在其手機及系統中刪除TikTok，並禁止互聯網流量進入TikTok。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會指，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件，未免太不自信了。毛寧又稱，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。

加拿大、歐盟等相繼禁止政府設備用 TikTok

去年底美國國會下令實施有關TikTok禁令，此前加拿大、歐盟、台灣和美國一半以上的州也採取了類似行動。

周一加拿大宣布，禁止所有聯邦政府通訊設備使用 TikTok，稱這對隱私和安全構成了「不可接受」的風險。當時TikTok 發言人稱，加拿大所發布禁令沒有提到任何具體的安全問題，也沒有就任何問題與公司聯繫。另外，出於網絡安全原因，歐盟委員會上周宣布，禁止員工在公務手機使用 TikTok。

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編輯：李哲毅