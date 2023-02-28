【單位直擊】多次被截糊　買新樓又抽唔中籤　出動身在國內丈夫遙距講價　終以633萬購新葵芳花園

中港通關後，有買家由內地回流香港置業，由於多次交易被「截糊」，加上買新樓抽不中籤，所以愈來愈心急，其後見新葵芳花園有單位放盤，即購入上址。

中原地產許偉業表示，新葵芳花園A座高層08室，實用面積有418平方呎，兩房間隔，放盤半日即獲國內回流客以633萬元承接。他透露，買家為國內回流客，認為租樓不划算，所以於二月中開始睇新葵芳花園，期間多次洽購，但屢遭人「截糊」，其後嘗試買新樓，但又抽不中籤。由於市道持續好轉，該買家開始心急，剛巧上址放盤，即出價630萬元洽購，並出動身處國內的丈夫經長途電話「幫拖」講價，終追價3萬元，以633萬元購入上址。

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資料顯示，原業主於2002年5月以127萬元買入上址，持貨近21年，現帳面獲利506萬元離場。

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