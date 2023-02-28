【滙豐 5】滙豐據報轉為開放式辦公室 惹香港投行高層不滿 憂出現客戶保密風險

據外媒引述消息報道，滙豐控股（00005）在香港的中環總行辦公室現正逐步改用開放式辦公室，令部分高級投資銀行家不滿可能失去其私人辦公室，認為不利同事討論敏感消息，引發私隱問題。滙豐發言人未有正面回應，僅稱在適當的時間優化辦公室空間，為員工增加靈活性及選擇。股價今日（28日）逆市靠穩，升0.4%，報59.3元。

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報道指，有知情人士透露，是次安排為滙豐內部的廣泛舉措，不止涉及投資銀行部門，而滙豐在香港的主要辦公室正在裝修，日後部分資深投資銀行家可能會失去私人辦公室，但仍將有私人會議室來討論敏感資料。而滙豐兩年前位於倫敦的總部也採取類似舉措，取消行政人員樓層，讓行政總裁及其他高級管理人員輪用辦公桌（hot-desking），據了解行政總裁祈耀年（Noel Quinn）和其他高層都使用開放式辦公室。

較早前已有報道指，滙豐一直尋求將全球的辦公面積逐步減少，期望可較疫情前水平減少40%。另外，早前亦有傳滙豐有意搬離倫敦金絲雀碼頭總部現址，預期新總部面積約40萬至50萬方呎，即較現有倫敦總部面積大減逾一半。

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記者：郭秀慧