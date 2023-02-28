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【消費習慣】近9成人認同網上投保成趨勢　保費平、免經紀、投保易為3大主因

商業 17:37 2023/02/28

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網上消費已成為人們生活的一部分，電子生活資訊媒體生活易（ESDlife）今（28日）發布「港人購買保險意見調查」，指出近9成人認同在網上投保已成趨勢。

另有75%受訪者有意於網上自行投保，主要原因依次為：1）無需支付佣金丶保費較平、慳錢（57%）；2）投保手續簡單方便（46%）；3）不用約見保險經紀或中介人、慳時間（43%）。

另外，調查亦反映6成以上受訪者在考慮購買保險時傾向先就不同保險計劃作比較。「透過網上投保購買醫療保險」的受訪者比其他渠道投保者對價格更敏感，當中超過8成人購買或考慮購買保險時會貨比三家，比較3間或以上的保險公司，另72%人會瀏覽不同保險公司的網站，而有63%成人會瀏覽近年興起的保險比較平台。

值得注意的是，他們有意在日後保費率被調高時取消保單或轉單，反映他們冀望擁最大自由度及自主權，選擇最合適自己、同時最划算的保險計劃。另外，他們亦較注重長遠保費價格，例如未來5至10年的保費，反映他們比其他受訪者更注重長遠保費水平和成本。

【旅遊保險】旅遊保需求增　購買5至10天保障最常見

責任編輯：楊嘉軒

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