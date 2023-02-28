▲ 【財富管理】恒生優越私人理財設宴博愛堂款待客戶 未來推更多適合專業投資者投資方案

恒生銀行 （00011） 旗下恒生優越私人理財在恒生總行頂層的博愛堂以「Boundless Experience At Penthouse體驗無限優越」為題舉辦主題盛宴，而首場於昨晚（27日）舉行。

恒生今年慶祝90周年，表示一直努力強化定位，新近優化優越私人理財服務，例如以資深客戶服務經理及財富管理專家團隊為客戶提供理財意見及方案；提供更切合高端客戶的多元化理財服務需要，包括適合「專業投資者」的投資方案和產品，貼近私人銀行升級體驗及禮遇。

恒生表示，未來將陸續推出更多適合「專業投資者」的投資方案和產品，助客戶更完善規劃財富管理策略。恒生將推出一連串尊屬活動及禮遇，例如財富管理講座及以生活品味為主題的活動，並繼續提供專屬的資深客戶服務經理、財富管理專家團隊、優越私人理財中心以及超過20間指定分行的專屬理財櫃位，提升服務級別和提供更多專屬服務。

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編輯：胡學能