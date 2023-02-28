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【人民幣定存】半年人民幣定存最高2.8厘 低門檻賺盡着數

17:34 2023/02/28

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3個月及半年人幣定存再爆破頂息。

人民幣滙價轉弱，再逼近7算心理大關，3間港銀掉頭加人民幣定期存款息，包括建行亞洲今天（2月28日）加3個月以上年息0.1厘，當中1年期報2.1厘。星展於上周調高3個月、半年及1年期至2.1厘。中資行更連環推破頂息，南商於上周五（24日）突推3個超高息計劃，包括︰3個月享2.7厘，半年及1年齊為2.8厘。如以3個月及半年計，為相同存期最高息。

1年期3冠王：華僑永亨、南商、富邦2.8厘 南商門檻低至1000人幣

至於1年存期現時罕現三冠王，華僑永亨、南商及富邦齊為2.8厘，但以南商的門檻最低，網上或手機開立只須1,000元人民幣；分行開立須10萬元人幣，優惠至3月29日。至於華僑永亨的入場費是等值5萬港元，富邦為20萬元人幣。

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專家料人幣定存息續升  銀行季結月粉飾業績  中港通關貸款開始活躍

專家料，人幣定存息將拾級而上，主因有2，由於明天（3月1日）已踏入季結月，銀行為粉飾業績而鬥推特惠息；再者，中港於2月6日全面通關後，跨境經濟活動漸趨活躍，貸款活動開始復甦，業界高息吸存貸款有出路。

回顧今年首兩個月的市況，大小行取態參差，最矚目的是，大行加息、中小行卻頻頻減。滙豐（HSBC）於1月20日全面加定存息。反觀富邦卻連番削息，更把市面唯一的逾3厘長息下架，1年期報2.8厘；小米（01810）牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）更把兩厘息下架，1年僅1.7厘。

比拼4大行，先說1年期，滙豐雖於1月20日加0.1厘至2.1厘，但只是追落後，仍不敵中銀香港（02388）及渣打香港（02888）的2.2厘。半年期方面，中銀以2.1厘居首，渣打為兩厘，滙豐是1.9厘。3個月也是中銀的1.8厘領先，險勝滙豐的1.7厘。至於1個月，中銀及滙豐齊為3.5厘，兩大發鈔行皆須兌換資金才享最高特惠息。

計及中小行在內的短中長期高息榜︰
7天短息王︰建行亞洲的15厘
1個月最高︰花旗的7厘
3個月最高︰南商的2.7厘
6個月最高︰南商的2.8厘
1年期最高︰南商、華僑永亨及富邦齊為2.8厘
2年期長息王︰招商永隆的2.55厘

花旗看人幣前景  料3個月見6.8 半年至1年上試6.65

展望人民幣前景，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料3個月內人民幣見6.8，未來半年到1年為6.65；兩年長期目標為6.8。

美元失守105大關，包括人民幣等非美貨幣伺機反撲，如以在岸價今天（28日）報6.94。要是半年後人民幣一如花旗的目標價預測重上6.65，較現水平約有4%潛在漲幅；再計及1年定期存款最高有2.8厘，滙息總回報有望合共逾6厘。

彭博社指，昨天（27日）在岸價插水至6.97，離岸價更跌至6.98的今年新低，人民幣即期成交量急增574億美元，約兩年以來最多。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 

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