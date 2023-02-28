【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169人幣增17% 0.28倍PB估值便宜 評級買入

中國聯通（00762）將於下周三（8日）公布業績，時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告表示，預期2022年下半年聯通數據收入及固定網路收入相應增加，總收入將高於1,770億元（人民幣，下同），同比增長約8%；全年純利逾169億元，增長17%；評級為「買入」。

報告指出，預期2022年下半年，聯通流動業務中「大聯接」客戶人數增長將超過8%，其5G套餐和物聯網終端連接更有超過16%的增長，此令公司數據收入及固定網路收入相應增加。

預計2022年下半年年度總收入將高於1,770億元，同比增長約8%；全年總收入將高於3,515億元，增長約7.2%。下半年純利將高於60億元，全年純利約169億元，增長約17%。至於下半年每股盈利，預計能增長至每股0.17元。

黃偉棠表示，按現價計算，聯通企業價值比稅息折攤前利潤（EV/EBITDA）只有1.2倍，比正常電訊公司的8倍至10倍低很多。若用較普遍的市盈率（PE）指標觀察，聯通估值亦低於9倍；按市帳率算，亦只有0.28倍。這表示每1元的帳面價值，投資者現在只需要用0.28元便可以購買，這比購買正常銀行股還便宜。當然，投資者需小心低估值圈套，並跌進價值陷阱(Value Trap)。

大行對聯通評級及目標價

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中國聯通是中國電訊行業一個非常重要的支柱，對國家在5G和6G發展方面提供堅強的後盾，這對維持現有企業和大眾對電訊需求或日後開發計劃都有很大的貢獻和期望。

他指出，在分析這家公司時，反而要集中觀察公司未來的發展藍圖和方針是否匹配國家發展方向，如直連中國香港、新加坡等核心熱點城市之SEA-H2X海纜計劃；與諾基亞貝爾深化5G FWA合作擴展其現有固定無線接入網絡的範圍、速度和容量，提高5G帶寬利用率，從而降低成本和增強客戶體驗。這都是改善目前營運成本，繼續維持現時市場地位的策略。

這與當年美國微軟Microsoft 於2000年被投資者評定為純現金流(Cash Cow)的公司後的股票走勢很相似，市場忽略其2005年後部署的雲端事業和更後期2012年後開發的人工智慧之業務發展，股價在2000年後橫行十多年於30美元水平後，突然華麗變身，完成現今每股超過200美元的大躍進。

當然，能否複製微軟的故事，需取決於聯通未來投資項目的前瞻性和成功率，沒有風險也就沒有收穫，但相信聯通之實力和財力應具備開發新收入渠道的能力，大家可以此借鑒。

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記者：李兆明