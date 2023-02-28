THE ASTER累售21伙套現4.1億　嘉里湯耀宗：樓價全年升5%至10%

嘉里建設（00683）旗下跑馬地THE ASTER，原為出租項目，近日轉租為買。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目累售21伙，套現4.1億元。買家以港島區客人為主，當中涉專業人士及項目租客，全屬本地人，當中11伙連租約出售，10伙交吉。

對於樓市，湯耀宗指近日旗下不同價格段的項目均錄成交，估計今年樓價平穩向上，升幅料介乎5%至10%。另相信政府會定時審視房屋相關的政策。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，物業以往屬出租項目，因查詢不斷，故改名後推出市場發售。今日開放的21樓D室，將連裝修及家具出售，單位裝修費約150萬元。而項目管理費每呎5.9元。

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