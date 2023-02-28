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東京奧運被揭涉圍標 廣告龍頭電通等6企被起訴

環球社會熱點 18:07 2023/02/28

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日本東京奧運早前被揭涉嫌有圍標情況，日本公平交易委員會在周二（28日）以涉嫌違反《反壟斷法》為由，檢舉國內廣告龍頭企業電通集團等6間企業，及東奧組織委員會大會運營局前次長森泰夫等7人。東京地方檢察廳收到檢舉後，同日提出起訴。

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日本公平交易委員會已經就東京奧運贊助及規劃方面調查數月，委員會表示，是次圍標規模約為437億日圓（約25.1億港元）。調查員Go Okumura於記招上指，委員會認為是次圍標情況嚴重，對民眾的生活產生廣泛影響。

除電通集團外，被起訴公司還包括日本第二大廣告公司博報堂、廣告公司東急Agency，及CERESPO、FUJI CREATIVE（FCC）和SameTwo三間活動製作公司。森泰夫被指在2018年2至7月期間，和6間企業負責人合謀，圍繞測試賽及正式賽事營運業務的委託合同進行調整。

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CERESPO否認涉事，但《路透社》引述消息人士指，電通集團總裁五十嵐宏已向檢察官承認，公司參與對奧運會操縱圍標。日本內閣官房長松野博一表示，對事件感到極度遺憾，並指行為嚴重破壞體育價值。他稱政府將收集體育機構及企業意見，希望3月底前擬定防止圍標的指引。

日本東京奧運在2018年5月至8月期間，共就26項計劃立項業務招標，9間企業及1間合資公司中標，合同總額約5.38億日圓（約3,100萬港元）。中標方更以自願簽約方式獲得約400億日圓合同（約22.96億港元），負責奧運會正式賽事等運營業務。

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責任編輯：李俊儀

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