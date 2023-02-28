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【信義系】 信義系去年純利齊齊倒退 3股績後受壓 信義光能最傷 股價大跌9%

股樓投資 17:14 2023/02/28

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信義系昨日（27日）公布2022年業績，3股均見純利下跌。信義光能（00968）、信義玻璃（00868）及信義能源（03868）去年純利分別按年下跌22.4%、55.9%及21.2%。3股股價顯著下挫，其中信義光能表現最差，低見8.3元，大跌逾一成，收報8.38元，仍大跌9.2%，現跌5.2%，報8.75元，為表現最差藍籌。同屬藍籌股的信義玻璃跌4.3%，信義能源亦跌5.6%。

【電商大戰】 京東擬向拼多多開戰 3月推百億補貼活動 股價失守200元【見下頁

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信義光能去年收入205.4億元，按年升27.9%；純利38.2億元，按年下跌22.4%，遜預期。每股基本盈利42.95仙，末期息每股維持0.1元。期內，太陽能玻璃銷量大幅增長，按年上升44.4%；惟整體毛利率則下降至30%，按年跌13.8個百分點。信義光能指出，2022年太陽能玻璃行業毛利為近10年低位，而今年行業需求保持旺盛，組件成本有所下降，對太陽能玻璃的中期表現仍然感到樂觀。另外，公司已為回歸A股做好準備，已遞交上市申請。

信義玻璃去年收入257.5億元，按年下降15.5%；純利51.3億元，按年倒退55.6%。每股盈利126.6仙，派末期息每股22仙，按年減少逾71%。期內，毛利86.9億元，減少44.9%；毛利率由51.8%減少至33.7%。信義玻璃表示，預計內地今年地產建築及竣工量將有所回升，相信可帶動玻璃需求見改善。

至於信義能源去年收入23.2億元，按年上升0.8%；純利9.7億元，按年跌21.2%。每股盈利13.33仙，派末期息每股7.4仙，按年減少26%。信義能源表示，受惠於內地訂立補貼收款指引後已收回約21億元補貼款，就算扣除電價調整2.2億元，現金流明顯改善。另外，今年將會留意內地銀行融資的機會，料可有效控制及降低融資成本。

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記者：郭秀慧

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新能源 港股 遜於預期 太陽能 補貼 地產 純利 每股盈利 信義光能（00968） 信義玻璃（00868）

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