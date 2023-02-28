▲ 【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF 第四季按年少19%

積金局數據顯示，去年以永久離港為理由提取強積金的申索總數31,700宗，按年減少5.9%，涉及金額約80.2億元，按年減少11%。單計去年第4季，以永久離港為由提取強積金的申索數目為7000宗，按季減少18.6%，按年減少19.5%，涉及金額約17.2億元，按季減少21.2%，按年減少28%。

積金局發言人表示，以永久離港為理由提取強積金的申索個案，並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

去年底MPF總資產值逾10,500億元

截至去年12月底，強積金總資產值超過10,500億元，其中扣除收費及費用後的淨回報約2200億元。過去10年間，強積金總資產值增加139%。

積金局發言人稱，強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過11,200億元。截至今年1月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.9%。在2022年，強積金已收總供款共839.9億元，其中646.5億元（77%）為強制性供款及193.4億元（23%）為自願性供款。過去10年間，強制性供款及自願性供款分別增加68%及112%。

截至去年12月底，約287萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1084萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約824億元，佔強積金總資產約8%。3

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編輯：胡學能