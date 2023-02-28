  • 21°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF　第四季按年少19%

Hot Talk 17:27 2023/02/28

分享：

分享：

【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF　第四季按年少19%

積金局數據顯示，去年以永久離港為理由提取強積金的申索總數31,700宗，按年減少5.9%，涉及金額約80.2億元，按年減少11%。單計去年第4季，以永久離港為由提取強積金的申索數目為7000宗，按季減少18.6%，按年減少19.5%，涉及金額約17.2億元，按季減少21.2%，按年減少28%。

積金局發言人表示，以永久離港為理由提取強積金的申索個案，並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

第三季「永久離港」提取MPF強積金宗數8600宗、按季持平，可見​ 【下一頁】

去年底MPF總資產值逾10,500億元

截至去年12月底，強積金總資產值超過10,500億元，其中扣除收費及費用後的淨回報約2200億元。過去10年間，強積金總資產值增加139%。

積金局發言人稱，強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過11,200億元。截至今年1月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.9%。在2022年，強積金已收總供款共839.9億元，其中646.5億元（77%）為強制性供款及193.4億元（23%）為自願性供款。過去10年間，強制性供款及自願性供款分別增加68%及112%。

截至去年12月底，約287萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1084萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約824億元，佔強積金總資產約8%。3

香港人口2022年下半年未止跌 全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬，近10年數據可見【下一頁】

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？

相關文章：

【MPF】GUM：2月強積金回報表現回落、人均蝕6616元　僅一基金錄正回報

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
退休 保險公司 基金 強積金 移民
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設第三度遞表　毛利率跌至39.8%

下一篇文章

【業績｜MINISO】名創優品上季經調整淨利潤增82%　收入減少10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【HKBN】香港寬頻抽升逾一成後突停牌、傳收到HGC提出全購　兩企同稱：不作評論
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款