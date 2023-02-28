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樓市已跌完？美聯：大陽春料延續　買家持續加快入市

股樓投資 17:17 2023/02/28

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中港通關後，樓市交投氣氛明顯好轉，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，近期交投及樓價已明顯回升，意味樓市出現大陽春，由於多個新盤接連推出，料帶動氣氛進一步好轉，而二手市場亦料在購買力持續釋放下受惠，所以相信樓市大陽春有望延續。

布少明又說，美聯物業樓價指數已連升8個星期，可見買家入市信心回升，雖然目前樓價回升，但去年樓價大跌，以致不少物業目前叫價仍相對吸引，故吸引不少買家加快入市。

布少明以十大屋苑數據為例指，雖然不少筍盤及客源被消化，加上新盤搶客，但二手交投表現仍相當理想，根據美聯物業分行統計，2月十大屋苑交投錄得約285宗，與1月份約292宗相若，除了保持在活躍水平，更是自去年12月以來，連續第3個月錄得逾200宗水平。 

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撰文 : 黃卓賢

一手市場 布少明 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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