▲ 【業績｜MINISO】名創優品上季經調整淨利潤增82% 收入減少10%

名創優品 （09896） 公布截至2022年12月31日止第二季業績，收入為24.9億元（人民幣‧下同），按年減少10%，按季減少10%。經調整淨利潤為3.7億元，按年增長82.1%。毛利率為40%，較2021年同期的31.1%大升8.9個百分點。

名創優品今（28日）升5.5%，報33.75元，創上市收市新高。

名創優品的首席財務官兼副總裁張靖京表示，毛利率達到40%， 再創集團歷史新高，這得益於集團對品牌升級工作的執行，以及強大的議價能力和海外市場的穩步復甦。

期內，來自中國的收入為15.1億元，按年減少26.6%，主要是由於十二月份季度COVID-19在中國的反彈；而來自海外市場的收入為9.9億元，佔總收入的39.5%， 按年增加37.5%，該增長主要是由於平均店面數量同比增加11.6%及在海外市場開設的每間名創優品店舖的平均收入同比增加23.3%。

海外業務抵銷中國收入下降

同時，上季名創優品門店的數量為5,440家，分別於按年增長395家，按季增長144家。當中，中國名創優品門店數量為3,325家，分別於按年增長157家，按季增長56家。TOP TOY門店的數量為117家，分別於按年增長28 家，按季增長8家。

名創優品集團的創始人、主席兼首席執行官葉國富指，名創優品的海外業務持續恢復，海外業務收入貢獻了公司總收入的40%，這是過去3年中海外收入佔比最高的一個季度。集團堅信，全球化戰略將為公司未來的增長打開更大的空間和提供更多的靈活性。未來，集團將撬動IP合作方、設計夥伴和頂級供應鏈合作夥伴的 資源，並加強全球供應鏈的佈局，讓集團的產品可以更及時、更準確的投放到全球各個市場。

1月門店銷售額升約33%

另外，集團提到，去年12月份防疫相關政策放寬及消費者的日常生活恢復正常後，線下銷售額反彈。今年一月銷售額按年上漲約40%，中國農曆新年7天假期的銷售額上漲約25%。

此外，與2022年同期相比，一月每家名創優品門店的平均銷售額按年上漲約33%，中國農曆新年7天假期則上漲約18%。

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編輯：姚卓然