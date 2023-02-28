【業績｜醫藥股】和黃醫藥去年虧損擴大85%至3.6億美元　料今年腫瘤/免疫業務收入增約2倍

▲ 【業績｜醫藥股】和黃醫藥全年虧損擴大85%至3.6億美元 不派末期息

長和 （00001） 旗下和黃醫藥 （00013） 公布，2022年全年收入按年增19.7%至4.26億美元，年度淨虧損按年擴大85.4%至3.61億美元，相當於每股普通股虧損0.43美元。和黃醫藥未擬派末期息。和黃醫藥最新指引，隨多項藥物在內地預期收入增長，料今年腫瘤/免疫業務綜合收入可從去年1.638億美元，增至少1.7倍到4.5億至5.5億美元。

三款主要腫瘤/免疫藥物收入增3成至1.8倍

和黃醫藥指出，腫瘤/免疫業務收入創歷史新高，按年增37%至1.638億美元，三款主要藥物銷售額都有明顯提升，「愛優特（呋喹替尼）」銷售額按年增長31%至6990萬美元，「蘇泰達（索凡替尼）」收入增1.78倍至3230萬美元，「沃瑞沙（賽沃替尼）」收入增97%至2230萬美元。

當中愛優特自2022年1月繼續國家醫保藥品目錄，集團已同意給予較2021年5%的折扣；蘇泰達為自費項目，當中52%納入國家醫保後，去年價格為2021年自費價格的15%至20%；受惠於藥品納入醫保及集團營銷活動，接受藥品治療的患者按年增2.5倍至約12,000名；沃瑞沙將於今年3月起納入醫保項目。

除了三款主要藥物外，和黃醫藥在腫瘤/免疫業務中，其他研發服務收入按年增33%至2420萬美元，里程碑收入按年少40%至1500萬美元。

另外，和黃醫藥從處方藥銷售等其他業務綜合收入按年增11%至2.365億美元。

不過，和黃醫藥去年淨開支增43%至7.87億美元，當中主要受收入成本和研發開支增加所影響。

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記者：宋佩恩