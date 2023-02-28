【港元定存】港元1年定存最高4厘 存百萬賺息4萬

▲ 不同存期但定存息趨同變新趨勢。

2月倒數，今天（2月28日）有兩間銀行壓軸加港元定期存款息，包括大眾銀行搶短錢，提高1個月年息0.1厘至重上兩厘關；建行亞洲兩連加，1年勁升0.45厘至3.45厘。

●銀行變招吸港元 爭推不同存期、相同存息 滿足客戶需要

此外，近期定存市況有新常態，業界爭相推不同存期、但存息相同的優惠，市料可迎合不同客戶所需，例如星展昨（27日）狠削半年0.25厘及1年期0.5厘，現時兩存期俱為3.3厘；富邦3個月、半年及1年皆為3.6厘。

這新趨勢由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的半年、9個月及1年期皆報3.1厘；工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛銀富融（Fusion Bank），半年及1年期力守3厘。

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●專家：有閒錢造長年期鎖定高息 手頭欠鬆動造短存添靈活性

專家建議，有閒資者宜開立1年等較長期定存，先鎖定高息，畢竟市場憧憬明年美國開始減息，港銀料再跟減。反觀，若手頭欠鬆動者，宜敘造3個月或以下較短存，方便注碼靈活轉身。

此外，比拼大中小行的高息榜︰

7天短息王︰恒生的10. 9厘

1個月最高息︰

•渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，新客享10厘年利率；但優惠今天截止。

•滙豐旗下「交易薈」的股票獎勵計劃，成功完成股票買賣再做定存獲獎賞，也享10厘。

3個月最高息︰平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的6厘

半年最高息︰大新（02356）的4厘

9個月最高息︰大新的4厘

●信銀國際、大新1年期俱4厘 大新理財戶100萬新錢 全期賺息4萬

1年最高息︰信銀國際及大新齊報4厘，信銀國際的起存額1萬元，賺息400元；大新要求指定理財戶斥100萬元新錢，全期袋4萬元利息

那邊廂，單以4大行相較量，先看1年期，渣打現為3.6厘，滙豐（HSBC）於2月20日狠削0.3厘、至3.5厘；跟中銀香港（02388）相同。恒生（00011）昨（27日）調低0.1厘至3.1厘。

半年期方面，渣打報3.4厘，滙豐於2月20日下調0.2厘、至3.3厘；中銀於2月21日削低0.1厘、亦報3.3厘；恒生於昨減0.1厘、至3.19厘。

至於3個月，滙豐於2月20日下調0.1厘、至3.1厘；中銀於2月21日降低0.1厘、亦報3.1厘。恒生昨減0.1厘、至3.09厘，渣打險守3厘，且只攻中小企客戶。

回顧上周共有8間大小港銀鬥減定存息，最惹關注的，是兩大發鈔行輪流劈息，滙豐率先於上周一（20日）全面調低短中長息，當中劈幅最大是1年期，狠削0.3厘、新息率至3.5厘；翌日輪到中銀香港下調3個月及半年期，現時兩大行的3個月、半年到1年存息罕有相同。而擅打高息牌的創興、華僑永亨及招商永隆皆撤4厘息。減息浪由傳統銀行蔓延至虛銀，TOM集團（02383）參股的虛銀滙立（WeLaB Bank）狠削半年及1年0.3厘、至險守3厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君