  • 21°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本去年不足80萬嬰兒出生 人數按年跌逾5%

環球社會熱點 17:30 2023/02/28

分享：

分享：

日本厚生勞動省周二（28日）公布初步人口數據，顯示去年不足80萬名嬰兒出生，按年跌超過5%，反映人口老化問題仍嚴重。與此同時，當地去年有超過158萬人死亡破紀錄，死亡人數增幅達8.9%。

泰國毒販為避追捕 整容成南韓Oppa 【下一頁】

日媒指連同在日外籍人士及旅居海外的日本公民計算，去年日本有超過158.2萬人死亡，8.9%的增幅也遠多於2021年的4.9%。

其中大量人因感染新冠肺炎死亡，當局自新冠疫情爆發以來共通報約7.2萬宗相關死亡個案。另一關鍵原因為人口老化，當局上月估計全國約29%人口年齡達65歲或以上。

由於日本生育年齡人口減少及民眾生育意願下降，去年新生嬰兒數量跌幅達5.1%，跌勢較前一年的3.4%有所加快。

美兩「撞樣」女星頒獎禮唱雙簧 網民大讚：「今年最好笑」 【下一頁】

日本國立社會保障・人口問題研究所2017年一項研究預測，日本的出生人數到2033年料跌破80萬。但現時數據反映出生人數提前11年跌破80萬，跌幅遠超預期。

年輕夫婦或因養育下一代的高昂成本而卻步，日本政府計劃推進工作場所改革，並擴大經濟與社會支援措施鼓勵年輕一代結婚生子。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

香港2050年料4成人為長者 成全球老化最嚴重地區
2023/02/22
香港2050年料4成人為長者 成全球老化最嚴重地區
英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
2023/01/24
英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
加拿大去年增43萬移民創新高 填補勞動力缺口
2023/01/04
加拿大去年增43萬移民創新高 填補勞動力缺口
日本政府加碼誘民眾搬離東京 每戶一孩派6萬
2023/01/03
日本政府加碼誘民眾搬離東京 每戶一孩派6萬
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育
2022/11/29
日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育

你可能感興趣

香港2050年料4成人為長者 成全球老化最嚴重地區
10:35 2023/02/22
香港2050年料4成人為長者 成全球老化最嚴重地區
英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
17:05 2023/01/24
英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
加拿大去年增43萬移民創新高 填補勞動力缺口
10:57 2023/01/04
加拿大去年增43萬移民創新高 填補勞動力缺口
人口 經濟 生育 日本

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】聖彼得堡暫時停飛航班 耶倫承諾繼續援烏（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

泰國毒販為避追捕 整容成南韓Oppa
泰國毒販為避追捕 整容成南韓Oppa
英國經濟恐差過東歐 工黨黨魁警告
英國經濟恐差過東歐 工黨黨魁警告
馬斯克指控美國媒體與精英學府 歧視白人及亞裔
馬斯克指控美國媒體與精英學府 歧視白人及亞裔
美兩「撞樣」女星頒獎禮唱雙簧 網民大讚：「今年最好笑」
美兩「撞樣」女星頒獎禮唱雙簧 網民大讚：「今年最好笑」
英國下調能源價格上限至3萬元 減幅逾23%
英國下調能源價格上限至3萬元 減幅逾23%
辛偉誠與馮德萊恩會晤 達成北愛貿易調整協議（第二版）
辛偉誠與馮德萊恩會晤 達成北愛貿易調整協議（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款