日本去年不足80萬嬰兒出生 人數按年跌逾5%

日本厚生勞動省周二（28日）公布初步人口數據，顯示去年不足80萬名嬰兒出生，按年跌超過5%，反映人口老化問題仍嚴重。與此同時，當地去年有超過158萬人死亡破紀錄，死亡人數增幅達8.9%。

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日媒指連同在日外籍人士及旅居海外的日本公民計算，去年日本有超過158.2萬人死亡，8.9%的增幅也遠多於2021年的4.9%。

其中大量人因感染新冠肺炎死亡，當局自新冠疫情爆發以來共通報約7.2萬宗相關死亡個案。另一關鍵原因為人口老化，當局上月估計全國約29%人口年齡達65歲或以上。

由於日本生育年齡人口減少及民眾生育意願下降，去年新生嬰兒數量跌幅達5.1%，跌勢較前一年的3.4%有所加快。

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日本國立社會保障・人口問題研究所2017年一項研究預測，日本的出生人數到2033年料跌破80萬。但現時數據反映出生人數提前11年跌破80萬，跌幅遠超預期。

年輕夫婦或因養育下一代的高昂成本而卻步，日本政府計劃推進工作場所改革，並擴大經濟與社會支援措施鼓勵年輕一代結婚生子。

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責任編輯：鄭錦玲