【多圖】THE ASTER現樓示位陪你睇　展New York Loft型格品味

嘉里建設（00683）旗下跑馬地THE ASTER，原為出租項目，近日轉租為買。今開放項目現樓示範單位，其中連裝修及家具示範單位為21樓D室，實用面積698平方呎，屬兩房一套戶型，單位為大單邊設計。客飯廳長逾6.7米，寬約3.4米，空間充足，盡頭為單位的開放式廚房。飯廳旁邊位置設有入牆式儲物櫃，提供收納空間。主人套房擺放雙人床後仍能三邊下床，內設衣帽間，房內設窗戶，提供一個明亮的更衣打扮空間。主人套浴選用浴缸設計，並外連單位的工作平台，可協助抽走濕氣。另一間睡房間隔亦見方正，於窗台位置擺放坐墊，可盡用單位空間。

21樓D室

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

另外開放21樓C室，實用面積619平方呎，兩房戶型，同屬廳房同向的單邊設計，景色以周邊樓景為主，發展商花費約120萬元翻新全屋裝修。主人房於門後特意預留位置擺放衣櫃，如打開房間的窗戶，以及連接工作平台的門，能達至對流效果，增強空氣流通的效果。另外值得一提的就是單位浴室設有窗戶。

21樓C室

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機