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【多圖】THE ASTER現樓示位陪你睇　展New York Loft型格品味

股樓投資 17:22 2023/02/28

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嘉里建設（00683）旗下跑馬地THE ASTER，原為出租項目，近日轉租為買。今開放項目現樓示範單位，其中連裝修及家具示範單位為21樓D室，實用面積698平方呎，屬兩房一套戶型，單位為大單邊設計。客飯廳長逾6.7米，寬約3.4米，空間充足，盡頭為單位的開放式廚房。飯廳旁邊位置設有入牆式儲物櫃，提供收納空間。主人套房擺放雙人床後仍能三邊下床，內設衣帽間，房內設窗戶，提供一個明亮的更衣打扮空間。主人套浴選用浴缸設計，並外連單位的工作平台，可協助抽走濕氣。另一間睡房間隔亦見方正，於窗台位置擺放坐墊，可盡用單位空間。

21樓D室

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另外開放21樓C室，實用面積619平方呎，兩房戶型，同屬廳房同向的單邊設計，景色以周邊樓景為主，發展商花費約120萬元翻新全屋裝修。主人房於門後特意預留位置擺放衣櫃，如打開房間的窗戶，以及連接工作平台的門，能達至對流效果，增強空氣流通的效果。另外值得一提的就是單位浴室設有窗戶。

21樓C室

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撰文 : 蔡子俊

嘉里 嘉里建設（00683） 跑馬地 私人屋苑

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