【奢侈品股】LVMH最新目標瞄準卡地亞Cartier　傳有意收購其母企歷峰集團

▲ 【奢侈品股】LVMH傳有意收購歷峰集團 繼千億收購Tiffany後、最新目標看向卡地亞Cartier

瑞士傳媒《Finanz und Wirtschaft》近日報道指，據傳全球最大奢侈品品牌LVMH考慮收購競爭對手歷峰集團（Richemont），消息一出震驚精品時尚圈。歷峰集團旗下擁有萬寶龍（Montblanc）、積家（Jaeger-LeCoultre）、卡地亞（Cartier）等珠寶和手錶品牌，若收購成功，料將大大拓寬LVMH帝國版圖。

報道估計，今次是LVMH繼2020年以158億美元（約1232.4億港元）的天價，收購美國珠寶品牌Tiffany後又一潛在巨型併購。目前歷峰集團市值約740億歐元（約6,165億港元）。

消息指LVMH CEO阿爾諾不會放手歷峰集團

《Finanz und Wirtschaft》根據多項分析的評估，推測LVMH或併購歷峰集團，並引述消息人士指：「我相信阿爾諾（Bernard Arnault，LVMH 行政總裁）在擁有歷峰集團之前不會放手」。

報道亦分析收購原因，指出LVMH認為自己在珠寶方面落後於歷峰集團，例如Tiffany銷售額僅佔歷峰旗下品牌卡地亞（Cartier）的一半左右。歷峰集團的其他奢侈品牌比LVMH的更耀眼。

LVMH現金流強勁 交易取決於歷峰集團老闆意向

報告又提到，出於財務原因，雙方合併似乎也是合理，LVMH現金流非常強勁，讓CEO 阿爾諾可以輕鬆收購起瑞士競爭對手歷峰集團。

不過，今次收購交易取決於歷峰集團老闆、南非億萬富翁Johann Rupert，但似乎他對出售公司不感興趣。

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編輯：李哲毅