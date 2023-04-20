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【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設據報下周起招股　料集資近20億元

新股IPO 14:16 2023/04/20

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【新股IPO】遠東宏信分拆宏信建設據報下周起招股　料集資近20億元

據外電消息指，內地最大設備營運服務商遠東宏信  （03360） 旗下分拆宏信建設發展下周起招股，集資約2億至2.5億美元（15.6至19.5億港元）。宏信建設上周三（12日）通過上市聆訊，華泰國際、花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。宏信建設2022年全年純利按年跌6.3%至6.6億元（人民幣，下同）；收入按年增28.3%至78.8億元；毛利率按年跌6.5個百分點至39.8%。

全國網點覆蓋及城市增至349家及187個

宏信建設業務主要包括經營租賃服務、工程技術服務、平台及其他服務，租賃收入按年增16.3%至51.9億元。截至2022年底，全國網絡包括349家服務網點，按年增50家網點；涵蓋187個城市，按年增7個。

業務均為內地最大市場份額

市場份額方面，集團指，高空作業平台營運行業屬高度集中，2022年市場份額為29%，鋼支護系統及盤扣式腳手架營運服務均為高度分散行業，去年市場份額為5.1%及3.2%，三項業務均為內地市場第一位。

宏信建設預期，集資所得將作擴大服務網點；優化設備組合；加強一站式解決方案能力；數字化升級營運效率；以及一般營運用途。

宏信建設曾分別於2021年6月底及去年2月底遞表，宏信建設當時擬集資約4億美元（約31.2億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

 


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記者：宋佩恩

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