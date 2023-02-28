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【大行報告│電訊股】大摩料中資電訊股增派息、股息率6至9厘　看好3公司未來60日股價逾80%機會上揚

股市 16:44 2023/02/28

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【大行報告│電訊股】大摩料中資電訊股增派息、股息率6至9厘　看好3公司未來60日股價逾80%機會上揚

摩根士丹利預期，中資電訊服務行業去年第四季收入增長7.3%，所有電訊營運商去年純利穩健，預期中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及聯通 （00762） 去年增長10%至14%不等，相信增長勢頭可延續至今年，同時現金流及股東回報均會改善，予三家電訊商「增持」評級。

大摩預期，中移動、中電信及聯通3家公司，未來60日股價逾80%機會上揚。

料今年電訊服務整體收入料增長7.4%

大摩稱，去年手機服務收入按年料增3.6%，預期固網服務收入增13.4%，全年純利增長理想，其中中移動增長10%，中電訊增長11.9%，聯通增長14.2%。

    點擊圖片放大

至於2023年，大摩料今年電訊服務整體收入料增長7.4%，當中手機服務收入增長4.1%，主要由5G的每用戶平均收入（ARPU）帶動，而且目前市場競爭及監管環境均屬良性。

預期今年自由現金流更健康

工業用互聯網需求強勁帶動下，預期今年固網服務收入增長12.5%，中移動、中電信及聯通今年純利料分別增長8.4%、11.6%及13.2%。基於5G資本開支見頂，加上盈利增長穩定，電訊股今年自由現金流更健康。

大摩預期，中移動及中電信於2022至2023年會提高派息比率至65%及70%，聯通則會提升至50%，都中移動、中電信及聯通今年股息料分別增長17%、22%及16%，預測股息率介乎6至9厘，當中最偏好中電信。

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編輯：陳韻妍

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