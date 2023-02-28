印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷

《路透社》報道，一位知情人士指蘋果（AAPL）在印度南部的供應商難以在發生火災事故後兩個月內全面恢復運營，引起了市場對iPhone製造商供應鏈中斷的擔憂。

印度安得拉邦的工廠為iPhone生產充電線，周一（27日）發生大火，導致部分建築倒塌在地。消息人士稱，工廠的兩個獨立設施中共有10條裝配線，其中4條完全損壞，兩個月內不太可能恢復運營。

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其餘六條裝配線將在本周晚些時候恢復運行，雖然它們沒有受到火災事件的影響，但亦因為IT服務器損壞了而無法運行。

第二個消息來源又指，「在印度生產或從印度發貨的iPhone可能會出現潛在的供應鏈中斷。」

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責任編輯：張瑋婷