【強積金表現】GUM強積金綜合指數2月錄2.7%負增長 人均虧損6,616元

雖然強積金在1月份錄得6.1%正回報，但在最新2月份的表現卻有所回落，強積金顧問公司GUM指，2月強積金綜合指數跌2.7%，結束強積金自去年11月起連續3個月的升勢，錄得人均負回報6,616元。

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2月強積金綜合指數跌2.7%，結束自去年11月起連續3個月升勢，當中香港股票基金跌6%，大中華股票基金亦跌4.8%，僅強積金保守基金錄0.2%正回報。而在三大主要指數中，股票基金指數跌3.9%；混合資產基金指數跌2.6%；固定收益基金指數跌0.6%。

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GUM表示，整體股票市場在2月皆出現調整，市場懷疑通脹是否已受控，部份投資機構更預測美聯儲利率有機會攀升至高於先前估計的5.5厘水平。在固定入息債券基金方面，亦因為市場預期利率將會攀升至更高水平而相繼出現調整。

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撰文：鄭日棱