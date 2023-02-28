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【強積金表現】GUM強積金綜合指數2月錄2.7%負增長 人均虧損6,616元

理財智慧 17:54 2023/02/28

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雖然強積金在1月份錄得6.1%正回報，但在最新2月份的表現卻有所回落，強積金顧問公司GUM指，2月強積金綜合指數跌2.7%，結束強積金自去年11月起連續3個月的升勢，錄得人均負回報6,616元。

【財政數字】本財年首10個月錄赤字770億元　預計赤字達1,398億元【下一頁

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

2月強積金綜合指數跌2.7%，結束自去年11月起連續3個月升勢，當中香港股票基金跌6%，大中華股票基金亦跌4.8%，僅強積金保守基金錄0.2%正回報。而在三大主要指數中，股票基金指數跌3.9%；混合資產基金指數跌2.6%；固定收益基金指數跌0.6%。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

GUM表示，整體股票市場在2月皆出現調整，市場懷疑通脹是否已受控，部份投資機構更預測美聯儲利率有機會攀升至高於先前估計的5.5厘水平。在固定入息債券基金方面，亦因為市場預期利率將會攀升至更高水平而相繼出現調整。

【消費優惠】Häagen-Dazs國際婦女節優惠 單一消費滿100蚊即減38蚊【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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