本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6%

特首李家超剛於行會前宣布，將於明日即3月1日起解除口罩令。憧憬受惠口罩令的板塊如本地零售股及餐飲股等今日個別發展。當中化粧品零售商莎莎(00178)表現較佳，全日炒上近6%收報1.83元。珠寶股周大福(01929) 收報15.2元跌1.3%。其同業六福(00590) 則收報25.05元跌0.5%。另一零售股佐丹奴(00709) 則收報1.91元無起跌。

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餐飲股方面，大家樂(00341) 收報12.06元上升1.3%，大快活(00052) 收報12.36元上升1.3%，敍福樓(01978) 收報1.26元無起跌，太興(06811)收報1.04元上升0.9%。

李家超在行會會議前宣布，明日起全面撤銷佩戴口罩的法定要求，包括室內、室外以及公共交通工具，市民均可毋須再佩戴。他解釋，數據顯示本港新冠疫情沒有大反彈跡象，已構建防疫屏障，醫院、老人院沒有出現爆發，病毒沒有出現大的變異情況，傳統冬季流感及呼吸道疾病接近尾聲，因此認為現時是適當的時候全面取消口罩令。

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