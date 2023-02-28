【MPF】GUM：2月強積金回報表現回落、人均蝕6616元　僅一基金錄正回報

股份累升3個月後終見回吐，加上美國聯儲局加息步伐或會重新提速等因素，強積金（MPF）2月份表現回落。GUM指，2月強積金綜合指數跌2.7%，結束自去年11月起連續3個月升勢，幾乎全部基金指數低收，當中香港股票基金跌6%，大中華股票基金亦跌4.8%，僅強積金保守基金錄0.2%正回報。

三大主要強積金指數均下跌

截至2月21日，GUM強積金綜合指數跌2.7%，扭轉上月升6.4%的頹勢。2023年2月強積金每人平均蝕6616元。

2月份三大主要指數同樣下跌，股票基金指數跌3.9%；混合資產基金指數跌2.6%；固定收益基金指數跌0.6%。

利率走向影響基金回報

GUM認為整體股票市場在2月皆出現調整，市場懷疑通脹是否已受控，部份投資機構更預測美聯儲利率有機會攀升至高於先前估計的5.5%水平；固定入息債券基金亦因市場預期利率將會攀升至更高水平。相繼出現調整。

該行指強積金保守基金繼續受惠於息率上升，持續錄得較高回報

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編輯：葉志偉