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【財政數字】本財年首10個月錄赤字770億元　預計赤字達1,398億元

理財智慧 17:21 2023/02/28

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政府今日（28日）公布本財政年度首10個月，即截至2023年1月31日的財務狀況，錄得770億元赤字。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
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 政府表示，本財政年度首10個月的整體開支為6,435億元，收入為5,013億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得652億元收入後，本財政年度首10個月的財務狀況為770億元赤字。

【網易9999】網易績遜預期股價受壓 券商：受一次性遊戲版權費影響【見下頁

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財政儲備在2023年1月31日為8,801億元。計及餘下2個月預期的收入和開支，預計2022至23財政年度的赤字將為1,398億元，財政儲備在2023年3月底將為8,173億元。

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青姐話
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撰文 : 陳楚琨

財政政策 債券 經濟 綠色債券 香港

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