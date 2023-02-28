【財政數字】本財年首10個月錄赤字770億元　預計赤字達1,398億元

政府今日（28日）公布本財政年度首10個月，即截至2023年1月31日的財務狀況，錄得770億元赤字。

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政府表示，本財政年度首10個月的整體開支為6,435億元，收入為5,013億元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得652億元收入後，本財政年度首10個月的財務狀況為770億元赤字。

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財政儲備在2023年1月31日為8,801億元。計及餘下2個月預期的收入和開支，預計2022至23財政年度的赤字將為1,398億元，財政儲備在2023年3月底將為8,173億元。

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