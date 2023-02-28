▲ 【虛擬資產】HashKey 4月舉辦香港Web3嘉年華 預計邀請逾300位行業嘉賓、陳茂波將發表演講

去年政府宣布要推動香港發展成國際虛擬資產中心，加快香港Web3生態發展，數碼資產金融服務公司HashKey Group今年4月將舉辦首屆「香港Web3 嘉年華」峰會，並已確認財政司司長陳茂波先生將出席開幕禮並發表演講。

「2023香港Web3嘉年華（Hong Kong Web3 Festival 2023）」由萬向區塊鏈實驗室、HashKey Group聯合主辦，W3ME承辦。HashKey Group稱，今次嘉年華包括5個會場，擬邀請300餘位嘉賓分享前沿的Web3技術方案，超過100家熱門Web3專案、社區及媒體現場參展，預計參會觀眾將超1萬人次。

HashKey Group提到，活動也將專門邀請監管機構代表解析香港政府對Web3和虛擬資產行業最新的監管政策、監管標準和前行道路，幫助考慮落戶香港的專案明晰其中的機遇和風險，以及香港對Web3人才的培養、對Web3企業的扶持政策等。

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記者：李哲毅