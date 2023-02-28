  • 22°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】HashKey 4月舉辦香港Web3嘉年華　預計邀請逾300位行業嘉賓、陳茂波將發表演講

Hot Talk 16:29 2023/02/28

分享：

分享：

【虛擬資產】HashKey 4月舉辦香港Web3嘉年華　預計邀請逾300位行業嘉賓、陳茂波將發表演講

去年政府宣布要推動香港發展成國際虛擬資產中心，加快香港Web3生態發展，數碼資產金融服務公司HashKey Group今年4月將舉辦首屆「香港Web3 嘉年華」峰會，並已確認財政司司長陳茂波先生將出席開幕禮並發表演講。

「2023香港Web3嘉年華（Hong Kong Web3 Festival 2023）」由萬向區塊鏈實驗室、HashKey Group聯合主辦，W3ME承辦。HashKey Group稱，今次嘉年華包括5個會場，擬邀請300餘位嘉賓分享前沿的Web3技術方案，超過100家熱門Web3專案、社區及媒體現場參展，預計參會觀眾將超1萬人次。

HashKey Group提到，活動也將專門邀請監管機構代表解析香港政府對Web3和虛擬資產行業最新的監管政策、監管標準和前行道路，幫助考慮落戶香港的專案明晰其中的機遇和風險，以及香港對Web3人才的培養、對Web3企業的扶持政策等。

相關文章：

【美股焦點】Robinhood去年底收到傳票　美證交會調查其加密貨幣業務

【虛擬資產】潘渡獲證監會批准管理100%虛擬資產基金　料最快3月正式推出、門檻50萬美元

記者：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 數碼轉型 可持續發展 區塊鏈 陳茂波 財政司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【MPF】GUM：2月強積金回報表現回落、人均蝕6616元　僅一基金錄正回報

下一篇文章

【港股市況】阿里巴巴跌逾3%、信義光能挫9%　恒指跌157點、2月累跌2056點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【口罩令】本港據報最快3月1日取消口罩令
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【解除口罩令】李家超：明日全面解除口罩令　室內、戶外及乘搭交通工具均無需佩戴口罩
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【日韓旅遊】日本、韓國3月1日起撤銷對港航班限制　日本將放寬內地旅客入境檢疫措施
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升59點　阿里美股低港2%失88關（不斷更新）
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【Morning精點】蔡天鳳碎屍案疑似蝕錢求售加多利山豪宅曝光　日圓唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
【日圓走勢】日圓連跌6星期　唱港紙會跌落5.2算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款