【百濟神州 6160】上季收入按年大增逾7成 淨虧損收窄近25% 百濟神州績後逆市靠穩

百濟神州（06160）公布，按美國公認會計原則，2022年度總收入按年增長20.4%，淨虧損20億美元；虧損則擴大至20億元美元，上年同期蝕14.6億美元。不過，去年第四季業績有改善，收入按年大增77.6%；淨虧損更按年收窄24.6%。績後股價一度彈高至137.3元，最多升4.5%，收報133.5元，升1.6%，成交額2.3億元。

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截至去年12月底止，按美國公認會計原則計，全年總收入為14.2億元（美元，下同），按年升20.4%；虧損擴大至20億元，上一財年虧損14.6億元。每股虧損1.49元，歸屬於百濟神州的每股ADS淨虧損19.43元。

單看第四季度，總收入約3.8億元，按年增長77.6%；淨虧損為4.5億元，按年收窄24.6%。上季產品銷售額按年增長72.3%至3.4億美元，而全年產品銷售額按年增長97.9%至12.6億元，主要得益於旗下自主研發產品，以及安進和百奧泰授權引入產品的銷售額增長。當中，上季核心自研藥物百澤安在中國的銷售額為1億元，按年增長88%，主要由於醫保報銷範圍擴大所帶來的新增患者需求、進一步擴大的銷售團隊以及藥品進院數量的增加，持續推動百澤安市場滲透率和市場份額提升。

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記者：郭秀慧



