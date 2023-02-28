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【虛假ChatGPT】逾50個假冒惡意應用程式　借ChatGPT名義詐騙

科技 17:00 2023/02/28

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人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT熱潮盛行，吸引大量企業及個別用戶使用。但有關注網絡安全的機構發現，逾50個假冒和惡意的應用程式，正借用ChatGPT之名進行詐騙。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）提醒港人注意5大使用要點，以免受騙。

【ChatGPT熱潮】准學生用ChatGPT寫論文　IBO：需正確標明出處

HKCERT引述網絡安全情報公司Cyble的報告稱，黑客借ChatGPT之名，建立了類似官方網站、社交媒體頁面和流動應用程式的假網站，誘騙使用者下載惡意軟件。至今Cyble已經發現逾50個假冒和惡意的應用程式，正使用ChatGPT商標，進行SMS欺詐、間諜軟件和帳單欺詐等詐騙活動。

對此，HKCERT提醒港人在使用ChatGPT時，需注意以下5項使用要點，包括；

  • 一旦ChatGPT服務正式開放予香港用戶使用，應只通過ChatGPT的官方渠道訪問該服務；
  • 只從官方應用商店和有信譽的出版商下載安裝應用程式；
  • 通過使用社交媒體驗證徽章功能（如Facebook和Instagram的藍色徽章）來驗證社交媒體頁面；
  • 切勿打開來歷不明的檔案、網頁或電子郵件，或可利用「CyberDefender 守網者」的「防騙視伏器」來辨識詐騙及網絡陷阱，此搜尋器支援檢查電郵地址、網址和IP地址等；
  • 保持系統、軟件和防病毒軟件更新。

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【加入AI大戰】Meta AI語言模型LLaMA　已接受20種語言訓練

責任編輯：殷凱怡

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