趁樓市小陽春沽貨　西半山翰庭軒三房業主　不足4年帳蝕235萬

中港通關效應刺激下，樓市交投及樓價明顯回升，西半山翰庭軒有業主趁機沽貨，但仍要蝕約235萬元離場。

美聯物業黃旭鈞表示，翰庭軒低層C室，實用面積681平方呎，三房連套房及儲物室間隔，日前以1,345萬元易手，實用呎價約19,750元。資料顯示，原業主於2019年5月以約1,580萬元購入上述物業，持貨近4年，現帳面蝕讓約235萬元，物業期內跌價約15%。

黃旭鈞透露，買家為同區換樓客同區換樓客，見單位間隔實用，加上位處傳統豪宅地段，所以購入上址。

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