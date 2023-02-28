歐洲央行首席經濟學家萊恩：通脹壓力開始緩解 但不會結束加息

歐洲央行首席經濟學家萊恩Philip Lane指，歐元區的通脹壓力已經開始緩解，包括所有的核心價格，但歐洲央行不會結束加息，直到有證據指價格增長正朝著2%的方向發展為步。

自7月以來，歐洲央行已將利率提高了3個百分點，並承諾在3月再提高半個百分點，希望以為更昂貴的資金抑制需求，使價格增長從仍高於8%的水平下降。

萊恩認為，更高的利率正在發揮作用，對服務和其他核心商品的價格造成壓力，這些商品不包括波動較大的燃料和食品。

對於歐洲央行結束加息，萊恩指有三個標準，歐洲央行需要在三年內的預測範圍中降低通脹預測，並在降低實際基本通脹方面取得進展，然後得出結論，表明貨幣政策正在發揮作用。

萊恩說，一旦利率處於高位，歐洲央行計劃將保持一段時間，只要核心通脹率開始大幅下降，就不會修改計劃。

市場預計歐洲央行2.5%的存款利率將在年底前升至近4%，僅本月的利率峰值估計就增加了約35個基點，主要是因為擔心核心通脹已經陷入膠著狀態。

【快閃優惠】銅鑼灣酒店中菜推點心放題優惠 任食90分鐘+送灌湯餃吉品溏心鮑魚 49折每位低至$148，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

近 9 成受訪者認同網上投保已成趨勢，保費平、手續簡單方便、免卻經紀為三大主因 89%受訪者同意網上投保成趨勢 ，75%受訪者表示有興趣於網上自行投保。

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

有關調查由 ESDlife 於 2023 年 1 月至 2 月以網上問卷形式進行，訪問了共 823 名年齡介乎 20 歲至 49 歲人士，旨在了解受訪者對醫療保險的意見、分析他們購買醫療保險的渠道與取態、以及對自願醫 保的認識等。

【理財個案】夫婦節儉多年部署退休大計 想每年去旅行6次可行嗎?，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷