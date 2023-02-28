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歐洲央行首席經濟學家萊恩：通脹壓力開始緩解 但不會結束加息

環球政經 16:06 2023/02/28

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歐洲央行首席經濟學家萊恩Philip Lane指，歐元區的通脹壓力已經開始緩解，包括所有的核心價格，但歐洲央行不會結束加息，直到有證據指價格增長正朝著2%的方向發展為步。

自7月以來，歐洲央行已將利率提高了3個百分點，並承諾在3月再提高半個百分點，希望以為更昂貴的資金抑制需求，使價格增長從仍高於8%的水平下降。

萊恩認為，更高的利率正在發揮作用，對服務和其他核心商品的價格造成壓力，這些商品不包括波動較大的燃料和食品。

對於歐洲央行結束加息，萊恩指有三個標準，歐洲央行需要在三年內的預測範圍中降低通脹預測，並在降低實際基本通脹方面取得進展，然後得出結論，表明貨幣政策正在發揮作用。

萊恩說，一旦利率處於高位，歐洲央行計劃將保持一段時間，只要核心通脹率開始大幅下降，就不會修改計劃。

市場預計歐洲央行2.5%的存款利率將在年底前升至近4%，僅本月的利率峰值估計就增加了約35個基點，主要是因為擔心核心通脹已經陷入膠著狀態。

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責任編輯：張瑋婷

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